Hvad gør du, hvis din beruset ven vil køre bil? Her er fire råd

En række buspassageres liv blev tirsdag eftermiddag sat i fare, da de kørte i en aarhusiansk bus, som havde en fuld buschauffør bag rattet.

Det var én af passagererne i bussen, der fik en mistanke om, at chaufføren var påvirket, da han flere gange bremsede hårdt op foran cyklister og også ramte et træ med sidespejlet.

Passageren fik buschaufføren til at standse bussen, og gjorde dermed det helt rigtige. Men hvordan griber man situationen bedst an, hvis man oplever det samme, eller hvis ens ven eller et familiemedlem, vil køre bil i påvirket tilstand?

Petra Busck, der er konsulent for Rådet for Sikker Trafik, har fire råd til, hvad man skal gøre, hvis sådan en episode opstår.



1) Sådan undgår du situationen

Den gode stemning kan hurtigt vende, hvis en person vil køre hjem efter en ellers god aften med masser af vin og drinks. Derfor kan det være en god idé at forebygge sådan en situation fra aftenens begyndelse.

- Hvis man er sammen, og man ved, at der skal åbnes øl og drikkes vin, så kan man tage snakken inden. Værten kan godt sige ’jeg vil gerne servere god vin og god mad til jer, men jeg har også en interesse i, at I kommer sikkert hjem, og jeg accepterer ikke spritkørsel. Så lad os lige aftale nu, at bilen bliver stående’, siger Petra Busck.

Hun understreger, at det kan være en fordel at tage snakken, inden øllene knappes op, for når de først er åbnet, tror mange, at de er verdensmænd og kan køre hjem.

- Ligesom vi tror, vi danser bedre, når vi er fulde, så kan vi også have tendens til at tro, at vi sagtens kan køre bil, siger hun.



2) Italesæt bekymringen

Det kan være svært at sige fra over for nogen, man kender, for man kan hurtigt få en rolle som værende den løftende pegefinger, og det er der jo ingen, der ønsker.

- Hvis du har mistanke om, at du er sammen med en person, der vil køre spritkørsel, så vil jeg anbefale, at man indleder en dialog med personen, siger Petra Busck.

Hun slår fast, at det ikke er en god idé at gå hen til person og sige ’du er da fuld, er du ikke?’. I stedet skal man prøve og tale om noget andet og se, om man kan be-elle afkræfte sin mistanke.

- Hvis der er noget om snakken, skal man italesætte sin bekymring og spørge, om personen skal ud og køre, og om det nu også er en god idé, siger Petra Busck.

3) Vælg konflikten

Selvom der er tale om spirituskørsel, kan vi danskere ifølge Petra Busck være for konfliktsky til at handle og gøre noget ved den situation, der er ved at opstå. Men det er vigtigt, vi lægger ’konfliktskyen’ på hylden.

- Den konflikt, der kan opstå, løser sig sikkert i morgen, når personen er ædru, og der vil personen nok takke dig for, at du greb ind. Man skal også tænke på, hvad der potentielt kan ske ude i trafikken, hvis man ikke stopper den spirituspåvirkede person. Det er helt klart en konflikt, man skal vælge, siger hun.



4) Hvad nu hvis personen siger nej?

Hvis personen ikke vil lytte og holder fast i, at han eller hun sagtens kan køre, kan man ifølge Petra Busck ikke gøre andet end at være insisterende til en vis grænse, og der kan være situationer, hvor man må se sig slået.

- Hvis det er rigtig slemt, bør man kontakte politiet og informere dem, siger Petra Busck, der er konsulent ved Rådet for Sikker Trafik.

