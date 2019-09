Hundredvis af uønskede killinger efterlades i papkasser og bure

Katten er blandt de absolutte favoritter, når danskerne vælger kæledyr.

Og i år har kattene været særdeles produktive. Der er nemlig blevet født utrolig mange killinger, men det er ikke alle, der kan overskue konsekvenserne, når katten har været ude at føjte.

Indtil videre har der i 2019 været 570 sager om efterladte killinger alene i Midtjylland. Nogle bliver efterladt i bure, mens andre bliver efterladt i tillukkede papkasser.

Foto: Lise Svejgaard / Privatfoto

- Vi er ikke klar over, hvorfor nogle vælger at dumpe deres katte, siger Jens Jokumsen, der er familiedyrschef i Dyrenes Beskyttelse til TV2 ØSTJYLLAND.

Dyrenes Beskyttelse opfordrer alle katteejere til at tage ansvar for deres kæledyr.

- Man skal ikke bare anskaffe sig et dyr og så skille sig af med det, når man ikke gider det længere, siger Jens Jokumsen.

Derfor anbefaler de hos Dyrenes Beskyttelse, at man får neutraliseret sin kat, hvis man ikke er interesseret i at få kattekillinger – kastrér din hankat, sterilisér din hunkat.

- Dermed minimerer man risikoen for, at de bliver smittet med sygdomme, og at hunkatten bliver drægtig, så man pludselig står med 7 killinger, man ikke kan tage sig af, siger Jens Jokumsen.

Foto: Richard Sylvestersen - Ritzau Scanpix

Det koster cirka 1000 kroner at aflevere sin kat på et internat. Pengene går blandt andet til neutralisering og vaccinationer.

Uge 39 er Kattens Uge, hvor ni organisationer, herunder Dyrenes Beskyttelse, arbejder for at Danmarks katte skal have et godt liv med ansvarlige ejere.