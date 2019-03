Hundekenneller logrer med halen: Smileyordning skal stoppe vanrøgt af dyr

Hunden siges at være menneskets bedste ven, men det er ikke altid, at de kære dyr bliver behandlet lige godt. De senere år har der været flere sager om vanrøgt af hunde, også i Østjylland.

Eksempelvis blev der i 2017 fundet 61 misrøgtede hunde i Gjerlev, som både var afmagrede og indsmurt i afføring, og så var de menneskesky.

Med baggrund i de sørgelige episoder om vanrøgtede hunde, indførte Fødevarestyrelsen i april sidste år en smileyordning for at holde bedre øje med opdræt af hunde. Én af de kenneller, der har fået en glad hunde-smiley, er Dansk Dyreværn Aarhus. Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen var derfor i dag på besøg hos hundekennellen.

- Det er et kvalitetsstempel, som vi gerne vil være med til at give de kenneller, der løfter opgaven rigtig godt, så du og jeg som hunde- og katteejer ved, at når vi afleverer vores dyr her, så er tingene i orden, siger Miljø- og Fødevarerminister Jakob Ellemann-Jensen (V) til TV2 ØSTJYLLAND.

Ordningen får dog ikke alle til at logre med halen. Der er også andet at være opmærksom på, hvis man spørger hundeejer Kadia Nielsen.

- Der er mange ting, der er vigtige, når jeg skal have mine hunde ud i en pesion. Det første er selvfølgelig, at de personer, der skal passe dem, har rammerne til min race. At der er en stor nok gård, de kan komme rundt og løbe i. Én, der ved noget om hundeadfærd, og ikke tror på en forældet dominansteori, siger Kadia Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er dog ikke alle, der logrer helt med halen over smileyordningen. Kennelejer Gitte Morell har flere bekymringer omkring ordningen.

- Jeg er bange for, vi ikke rammer de rigtige mennesker, det vil sige hundehandlere, hvor hundehvalpene ikke er opfostret korrekt. Og hvis man tager i Dansk Kennelklub er det ganske få, der er erhvervsmæssige opdrættere, så på den måde hjælper ordningen ikke forbrugeren særligt meget, siger Gitte Morell til TV2 ØSTJYLLAND.

Cooper er én af de hunde, der både logrer med halen til dagligt og over den nye smileyordning.

Det er dog ikke gratis at få kvalitetsstemplet til sin kennel eller internat. Det koster nemlig mere end 3000 kroner at være med i ordningen. Og det beløb skal kennellerne selv hoste op med.

- Det koster jo mig 3500 kroner om året at være med i den her ordning, og det var jo penge, jeg kunne bruge på ting til hundene i stedet for, siger Gitte Morell.

Spørger man Miljø- og Fødevareministeren er der ikek noget at gøre ved egenbetalingen for kennellerne.

- Sådan er det. Det er desværre ikke gratis at være en del af det gode fællesskab, siger Miljø- og Fødevareministeren.

Dog kan man med hunde-smileyordningen, som den er nu, ikke helt sikre, at misrøgt af hunde eller andre kæledyr. Ordningen omfatter nemlig kun de, der er registrerede som virksomheder, der arbejder med kæledyr. Det betyder, at private og hundehandler, der ikke er registreret som virksomheder, ikke er med i ordningen.

- Det er altså vigtigt, at man som forbruger i Danmark er klar over, at vi har en smileyordning, og det er altså den, man skal gå efter, for så får man et sted, som tager sig ordentligt af dyrene, og hvor man får et ordentligt dyr fra, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Glade smileys i hele Østjylland

Ordningen fungerer på samme møde som den oprindelige smileyordning, hvor Fødevarestyrelsen tjekker hygiejne og lignende ved virksomheder, der har med fødevarer at gøre - den eneste forskel er, at madprodukterne er skiftet ud med de firbenede.

Over hele landet har der i alt været 203 kontroller af hundevirksomheder, og heraf har 197 kenneller og pensionater har fået en glad smiley. I Østjytlland er der foregået 29 kontroller, hvoraf alle har fået en glad smiley.

Ordningen gælder kun for virksomheder, der er registrerede som kenneller, internater og pensionater. Overtrædelser vil medføre en mellemfornøjet smilet. Mere alvorlige overtrædelser vil medføre en sur smilet og en politianmeldelse. I værste tilfælde vil man miste godkendelsen.