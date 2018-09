Hospitalsledelse fyret med øjeblikkelig virkning

Region Midt har mandag morgen på sin hjemmeside lagt et notat frem om, at ledelsen på sygehuset i Viborg, hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen og sygeplejefaglig direktør Tove Kristensen, fratræder deres stillinger i Hospitalsenhed Midt med øjeblikkelig virkning.

Hospitalsenhed Midt inkluderer desuden både Silkeborg og Hammel.

Bag denne formulering ligger ifølge folkebladets vurdering en regulær fyreseddel.

Forskellighed i ledelse og udvikling

I notatet står følgende:

- Årsagen er, at parterne ser forskelligt på den strategiske ledelse og udvikling af sundhedsvæsenet i Region Midtjylland, siger regionsdirektør Jacob Stengaard Madsen.

Direktionen i Region Midtjylland har pr. dags dato konstitueret præhospital direktør Thomas Balle Kristensen i stillingen som hospitalsdirektør for Hospitalsenhed Midt. Det betyder, at lægefaglig direktør Per Sabro Nielsen i en periode alene vil varetage ledelsen af præhospitalet på direktørniveau.

Sygehuset i Viborg er i øjeblikket i fuld gang med at bygge et stort nyt akutcenter til mere end en milliard kroner.

Derudover er Region Midt i gang med en stor spareplan for sygehusene. Her står især Viborg Sygehus til at blive hårdt ramt.