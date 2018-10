Horsens skuffer fælt - taber på hjemmebane til oprykker

Esbjerg spillede sig søndag eftermiddag på fjerdepladsen i Superligaen.

Det skete med en 2-1-sejr på udebane over et tamt AC Horsens, der dog leverede en drømmereducering kort før slutfløjt.

Med nederlaget formåede Horsens ikke at følge op på den seneste rundes flotte sejr over Brøndby.

Resultatet betød også, at Horsens gik glip af chancen for at indtage en midlertidig tredjeplads. I stedet må Bo Henriksens mandskab tage til takke med sjettepladsen og 16 point.

På trods af hjemmeholdets spilovertag i kampens indledning var det Esbjerg, der var farligst.

Efter et kvarter så Horsens-keeper Matej Delac ikke godt ud, da kantspilleren Adnane Tighadouini sendte et langskud afsted.

Bolden endte i nettet bag Matej Delac til 1-0-føring til Esbjerg.

Gæsterne havde særdeles godt styr på Horsens, og værterne kom tættest på, da Horsens-angriberen Kasper Junker fik sendt et forkølet hovedstød mod mål efter en halv time.

Reducerede på flot helflugter

Gæsterne havde flere muligheder for at udbygge føringen i første halvleg, men Esbjerg var foran 1-0 i pausen.

Horsens forsøgte at sætte sig på spillet fra anden halvlegs begyndelse, men det var fortsat Esbjerg, der var det farligste hold.

Efter godt og vel en times spil var Esbjerg-angriberen Adrian Petre alene med keeper Matej Delac, men her reddede kroaten flot for Horsens.

Det var en til tider tydeligt frustreret Bo Henriksen, der iagttog sit hold fra sidelinjen. Med et kvarter igen blev han sendt på tribunen af dommeren. Foto: Claus Fisker - Ritzau Scanpix

På det efterfølgende hjørnespark fik Esbjerg tildelt et straffespark, og denne gang var Adrian Petre sikkerheden selv, og han udbyggede føringen til 2-0.

Horsens var tydeligt frustreret over kampforløbet, og med et kvarter igen kammede temperamentet over for Horsens-træner Bo Henriksen, som blev sendt på tribunen.

I løbet af de sidste ti minutter havde Esbjerg flere muligheder for at bringe sig på 3-0.

I stedet var det Horsens, der reducerede til slutresultatet i overtiden. Det skete må smukkeste vis, da højrebacken Peter Nymann bragede bolden i mål på en helflugter.