Horsens-hammer sænker Hobro i bundbrag

AC Horsens trak sig sejrrigt ud af den vigtige bundkamp mod Hobro på hjemmebane med 1-0 i 3F Superligaens 13. spillerunde.

Sejren søndag eftermiddag betyder, at østjyderne overhaler Hobro i tabellen og lægger sig på 11.-pladsen med 14 point, mens Hobro har 12 point på 12.-pladsen.

Horsens spillede en solid omgang fodbold og tillod ikke, at Hobro fik kampen over på egne præmisser. Forsvarsspilleren Malte Kiilerichs flotte mål var nok til at sikre Horsens sejren.

Bjarke Jacobsen blev smidt ud med et direkte rødt kort. Foto: Ernst van Norde - Ritzau Scanpix

Det var et angrebsivrigt Horsens-mandskab, der var i teten fra kampens start. Hjemmeholdet forsøgte sig ofte med hurtige og direkte igangsætninger mod hurtigløberen Jannik Pohl i angrebet.

Hobro havde problemer med at holde på bolden, hvilket gav hjemmeholdet gode arbejdsbetingelser. Lidt uvant spillede Horsens bolden mest langs jorden og lykkedes godt med det.

Lige efter første halvleg

Efter 18 minutter fik Horsens holdets største mulighed i første halvleg, da midterforsvareren Malte Kiilerich steg til vejrs efter et hjørnespark, men hans hovedstød gik forbi mål.

Herefter var det ad to omgange tæt på, at Hobro-angriberen Pål Alexander Kirkevold kunne sende Hobro foran, men heldet var ikke med nordmanden.

Derfor gik de to mandskaber til pause med 0-0.

Horsens fortsatte de lovende takter efter pausen, og selv om der også blev misbrugt flere muligheder, lykkedes det at komme foran ti minutter efter sidebyttet.

Horsens' Michael Lumb og Hobros Emmanuel Sabbi måtte skilles ad af dommer Jakob Sundberg. Foto: Ernst van Norde - Ritzau Scanpix

Malte Kiilerich viste klassen foran kassen, da han flot bankede hjemmeholdet foran med 1-0 på en halvflugter, efter at han selv havde taget bolden ned i feltet.

Hobro skulle nu jagte udligningen, men gæsterne blev aldrig farlige foran mål.

Kort før tid fik Horsens smidt midtbanespilleren Bjarke Jacobsen ud med et direkte rødt kort efter en voldsom tackling. De få sekunder i overtal hjalp dog ikke Hobro, som tabte for tredje superligakamp i træk.