Specialtilbud til elever i fare: Kulturministeriet vil spare

Stemningen er god på Djurslands Folkehøjskole, hvor udviklingshæmmede bliver undervist under hensynsfulde forhold. Men der er frygt mellem linjerne på skolen, for Kulturministeriet vil ændre på støtten til de danske højskoler, og det kan ramme de udviklingshæmmede elever på skolen hårdt.

Forslaget lyder på at fordele midlerne til specialundervisning, således at alle højskoler skal have 60.000 kroner årligt til specialundervisning i stedet for at kun enkelte skoler får et større beløb til formålet.

Jeg er bange for, at det tilbud, vi har til vores dreng og de andre derude, bliver forringet. Morten Kruse, Far til en elev på højskolen

- Hvis intentionen var, at alle højskoler skulle have mulighed for at have specialundervisning også, så ville jeg synes, at det her var et fremragende forslag. Problemet er, at det kommer man ikke ret langt i specialundervisning med, siger Heidi Vølcker, der er forstander på Djurslands Folkehøjskole.

Michael Jepsen er elev på højskolen, og sammen med en række andre elever med specielle behov får han specialundervisning i blandt andet musik.

Michael Jepsen er koncentreret om musikken.

- Det gør mig glad. Positivt. Og så er det fedt, at man rigtig kan give den gas. Det er bare vigtigt, at vi alle sammen er sammen, siger musikelskeren til TV2 ØSTJYLLAND.

Fremtiden er usikker

Men specialundervisningen kan være truet af besparelser, og det betyder, at underviserne får kortere forberedelsestid.

- Hvis ikke jeg har et specifikt planlagt forløb til hver enkelt af de 16 elever, så risikerer jeg simpelthen, at de falder i søvn, siger Eigil Horn, der er lærer på Djurslands Folkehøjskole.

Et af højskolens mål er at udvikle deres elever, både socialt og fagligt, og den udvikling frygter de nu er i fare.

- Jeg er bange for, at det tilbud, vi har til vores dreng og de andre derude, bliver forringet, og vi så ikke ser den udvikling, vi ser i dag, siger Morten Kruse, der er far til en af eleverne på højskolen.

I en mail til TV2 ØSTJYLLAND skriver kulturminister Mette Bock fra Liberal Alliance, at hun er bekendt med kritikken og høringssvarerne, som hun nu vil se på i det videre lovforberedende arbejde.