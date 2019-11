Her var der flest spiritusulykker – nu vil kommunen gøre noget

Spirituskørsel kan have fatale konsekvenser. Hvert år bliver 6000 sigtet for spirituskørsel, og i perioden fra 2013-17 blev 140 personer dræbt og 829 alvorligt kvæstet i spiritusulykker. I Silkeborg Kommune er problemet særligt stort.

Her slog man nemlig i 2017 rekord i antallet af ulykker med spirituspåvirkede trafikanter, og selvom der sidste år var færre, er der stadig bekymring at spore.

- Vi har stadigvæk flere end på landsplan, og det skal vi lave om på. Én ulykke er én for meget, siger civilingeniør hos Silkeborg Kommune, Gitte Merstrand, til TV2 ØSTJYLLAND.

Gitte Merstrand er godt træt af den rekord, som Silkeborg Kommune slog i 2017.

Satte fokus på spirituskørsel

Hun var derfor sammen med andre repræsentanter fra kommunen på Torvet i Silkeborg tirsdag for at sætte fokus på spirituskørsel og de store konsekvenser, den kan have.

- Hvis bare vi kan ændre lidt og sørge for, at der er flere glade familier derude, fordi ingen mister familiemedlemmer eller førligheden eller bliver gerningsmænd eller er skyld i andre mister livet, siger Gitte Merstrand.

Initiativet i det centrale Silkeborg blev vel modtaget af de forbipasserende, som alle bakkede op om den gode sag.

Og bakkede op om, at spirituskørsel skal stoppes.

Bør have råd til taxa hjem

- Det er en rigtig god idé, for spirituskørsel er jo livsfarligt. De fleste, der har råd til at drikke, har også råd til at tage en taxa hjem, lød det blandt andre fra Jytte Østermark på torvet.

Hun blev tilbudt alkoholfri gløgg, engangsalkometer og flyers om emnet.

For det vigtigste for kommunen var at gøre opmærksom på problemet.

- Oplysning, oplysning og oplysning, og så skal vi snakke med folk og skabe nogle miniambassadører, der vil medvirke til, at deres venner ikke kører alkoholkørsel, siger Gitte Merstrand.