Her kan vi nå op på 29 grader i dag

Nu er det igen tid til at finde badehåndklædet og strandtøjet frem.

Sommervarmen fandt allerede i går tilbage til Danmark. For første gang i godt to uger nåede vi op over de 25 grader, der definerer en meteorologisk sommerdag.

I dag skrues der yderlige op for varmen. Samtidig lægger vinden sig. Sommervarmen kan altså nydes i fulde drag.

Foto: TV2 Vejr

Årets 29. sommerdag med cirka 29 grader

Selvom modelberegningen her har 28 grader som højeste temperatur, ved vi erfaringsmæssigt, at med så rolige vindforhold som i dag, kan temperaturen komme en eller to grader højere op end på nedenstående kort.

Ved kysterne er det generelt lidt kølgere. Alligevel er der god grund til at tage til stranden. Vandet er forholdsvist varmt, og vinden er svag.

Der er med andre tale om en oplagt dag at tage på stranden.