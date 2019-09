Her er vinderen af DM i hotdog

Ved Hotdog DM skal man kigge langt efter den klassiske ristede pølse i blødt hvidt brød.

Til Food Festival i Aarhus, hvor konkurrencen finder sted, er kreativiteten sat på prøve, og der er gennem årene blevet serveret alt fra sorte pølser til pølser uden kød.

I år løb Memu fra Vejle for andet år i træk med titlen som danmarksmester i at lave hotdog.

- Det er en kæmpe forløsning, men mest af alt er vi bare glade for at være med og støtte op om et godt arrangement, siger Michael Munk fra Memu til TV2 ØSTJYLLAND.

Sidste år vandt Memu også konkurrencen med denne hotdog, der indeholdt mange af de samme ingredienser som i år. FOTO: Food Festival

De har arbejdet hårdt for at vinde og arbejdet meget med smag og konsistens, siger kokken.

Hotdoggen indeholder sødmælksbrød, som er dampet og friturestegt, pølse med svin, Arla Unika ost, skovæblecreme, blåskimmelost, løvstikkecreme, chipotle mayo, friske sennepskorn og friterede hvidløgsflager.

I opslaget fra Memu Bistro herunder kan du læse hele ingredienslisten.

TV2 ØSTJYLLAND mødte flere gæster til Food Festival, der aldrig havde smagt bedre hotdogs end dem, der deltog i konkurrencen.

- Jeg er slet ikke vandt til at få så fine nogle hotdogs. Jeg er selv i faget og kommer her hvert år, og det her er en af de bedste, jeg har smagt, sagde Morten Baagøe fra Aarhus.

Blandt deltagerne i konkurrencen var populære, anerkendte, kendte og ukendte kokke, pølsemænd og slagtere, der alle gav deres bud på en fortolkning af den klassiske hotdog.

Hotdoggen her er fra Restaurant Textur, der var med i konkurrencen om at blive Danmarks bedste. Foto: Runa Ammitzbøll Flügge

I videoen herunder kan du se nogle af de forskellige hotdogs, der blev lavet ved konkurrencen søndag.

Restaurant Hærværk vandt prisen som den mest innovative hotdog. De lavede en hotdog uden kød.

Dyvig Badehotel blev årets Hotdog Konge, som gives til den deltager, der sælger flest hotdogs til publikum.

Dommerpanelet bestod både af Michelinkokke og madanmeldere. Se listen over deltagere og dommere nederst i artiklen.

Gæsterne ved Food Festival kunne købe hotdogs af deltagerne som en del af konkurrencen, og hele omsætningen går i år til velgørenhedsorganisationen Dyreværnet.

Finansminister og dommer Nicolai Wammen (S) overrækker hele omsætningen for salg af madkuponer til Dyreværnet. Foto: Runa Ammitzbøll Flügge

Deltagere ved Hotdog DM 2019: Gemyse – Mette Dahlgaard Jensen

Bistro panpan (Københavns Zoo) - Casper Sobczyk

Restaurant Textur – Dennis Juhl

The Balcony – Peter Hansen og Anders Jensen

Sinatur Hotel og Konference - Mikael Madsen

Les Trois - Nicolai Bech og Rolf Nordentoft

Alchemist - Rasmus Munk

Kähler Villa Dining

Tree Top - Nicolaj Christiansen

Hærværk – Rune Lund

Dyvig Badehotel - John Bech Amtrup

MeMu - Michael Munk

Restaurant Möndan - Mads Dalsborg Kilde: Food Festival