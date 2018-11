Helle, Emil og Sofie: Nu kommer der ligestilling for vejnavne

Ligestilling gælder også vejnavne, hvis du spørger socialdemokraterne Lone Hindø og Ango Winther (S).

I 16 år har de kæmpet for, at der skal være en mere ligelig kønsfordeling, når man navngiver veje i Aarhus Kommune. Og onsdag gav indsatsen så omsider pote i byrådet.

Vejnavnene har stor betydning for byens identitet og historie. Men indtil videre har det stort set kun været mandenavne. Aarhus har glemt deres kvinder. Lone Hindø (S), byrådsmedlem, Aarhus Kommune

Her blev det nemlig blandt andet vedtaget, at man fremover tilstræber sig lige kønsfordeling ved navngivning af veje. Det glæder socialdemokraterne.

- Vejnavnene har stor betydning for byens identitet og historie. Vi har for eksempel John Stampes Plads – en tidligere dygtig fodboldspiller – og fortællingen om ham vil leve videre - også om 100 år. Men indtil videre har det stort set kun været mandenavne. Aarhus har glemt deres kvinder, siger Lone Hindø (S), byrådsmedlem i Aarhus Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Navnene udsender et vigtigt signal

For de to socialdemokrater har udgangspunktet hele tiden været, at man i højere grad skulle huske kvinderne, da de mener, at man som kommune sender et vigtigt signal med sin navngivning af veje.

01:26 VIDEO: Vi snakkede tidligere på året med Lone Hindø (Ø). Her kan du høre, hvorfor hun synes, det er vigtigt med flere vejnavne med kvindenavne. Luk video

Tidligere på året lavede de en optælling, som viste, at kun 7,3 procent af vejnavnene i Aarhus Kommune var opkaldt efter kvinder. Og selvom det er bedre i forhold til 2003, hvor det kun gjaldt 1,8 procent at vejene, så er det ikke godt nok, mener de. Men det bliver der nu fremover lavet om på.

- Vi er både glade og meget stolte, siger Lone Hindø (S).

Nyt politisk nævn skal med ind over navngivningen

På byrådsmødet onsdag blev det ligeledes vedtaget, at der skal etableres et rådgivende Vejnavnenævn. Nævnet bliver det officielle organ for navngivning af veje i Aarhus Kommune.

Læs også Aarhus skal have bedre vejnavne - opråb mødt med begejstring

Det betyder, at det fremover ikke alene er embedsmænd og rådmanden for Teknik og Miljø, der står for at finde og beslutte sig for nye vejnavne i kommunen. Fremover vil politikerne i Teknisk Udvalg blive taget med på råd.

Læs også Kvinder til kamp for ligestilling i byrådet

Som borger kan man ligeledes indsende forslag til personer, som man synes vejene skal navngives efter, og så vil det bliver behandlet i Vejnavnenævnet.

Andre kommuner har forsøgt sig med lignende forslag - dog uden held

Det er ikke kun i Aarhus Kommune, hvor debatten om lige kønsfordeling af vejnavne har floreret.

Det blev totalt nedstemt. Jeg var den eneste som stemte for det ud af 29 personer. Maria Temponeras, byrådsmedlem, Skanderborg Kommune

I Skanderborg Kommune stillede Maria Temponeras (Ø) fra Enhedslisten, der er byrådsmedlem i Skanderborg Kommune, et lignende forslag sidste år. Hun oplevede dog ikke samme opbakning i byrådet som i Aarhus Kommune.

- Det blev totalt nedstemt. Jeg var den eneste som stemte for det ud af 29 personer, fortæller Maria Temponeras (Ø) til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Erhvervslivet placerer Skanderborg i toppen

Dette til trods for, at hun gik helt ned til, at bare 10 procent at vejnavnene skulle have kvindenavne.

- De andre i byrådet accepterede slet ikke præmissen. Jeg tror også, der er forskel på Skanderborg og Aarhus. Der er flere unge mennesker i Aarhus end her, og de er er mere opsatte på at diskutere køn, da de er opvokset i en nyfeministisk bølge med Me Too, siger Maria Temponeras (Ø).

Efter socialdemokraternes succes i Aarhus Kommune kan hun dog ikke udelukke, at hun vil forsøge igen.

- Det kan være, jeg får mod på at tage det op igen. Holdninger kan jo ændre sig, afslutter hun.