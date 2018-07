Havnekaptajn advarer mod farlig sejlads: - Der bliver råbt og skreget over radioen

Det gode vejr har fået mange folk ud på Aarhusbugten, og den øgede trafik har også øget antallet af hændelser, hvor færgens kaptajn må trykke hornet i bund.

Det sker enten for at advare andre søfolk om, at de er for tæt på, eller fordi deres fartøj befinder sig på færgens kurs og at de skal komme væk.

- Vi er nødt til at være meget opmærksomme på den øgede trafik på vandet. Når vi tuder i hornet, er det ofte for at advare folk, vi vurderer er for tæt på færgen, og som vi med hornet vil sikre, der har set os og flytter sig, siger informationschef hos Molslinjen Jesper Maack til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er alle typer både - motorbåde, stand-up-paddlere og sejlbåde med familier - der pludselig er på kollisionskurs med de store færger i Aarhus Havn. Genrefoto. Foto: Henry Nicholls - Ritzau Scanpix

Respekterer ikke forbud

Også Aarhus Havns havnekaptajn, Søren Tikjøb, bekræfter, at der tilsyneladende er mange, der ikke holder afstand til færgen og ikke respekterer forbuddet mod indsejling ved færgeanlægget.

- Vi har et større og større problem med fritidssejlere, der ignorerer vores kæmpe seks meter brede skilt, der viser ”indsejling forbudt” eller befinder lige foran udmundingen, når færgen kommer. Det er næsten hver eneste dag, at færgen må tude i hornet. Vi kan herfra få fat i dem og henstille til at følge skiltningen i havnen, men vi kan ikke udstede bøder. Det er politiets opgave, og de har jo andet at lave end at rende herude, siger Søren Tikjøb.

Vi har et større og større problem med fritidssejlere, der ignorerer vores kæmpe seks meter brede skilt, der viser ”indsejling forbudt”. Søren Tikjøb, havnekaptajn

Søren Tikjøb undrer sig over den tilsyneladende letsindighed eller manglende kendskab til søsportregler og regler i det hele taget til søs. Og det er ikke specielt de berygtede vandscootere, der er i karambolage med katamaranfærgerne.

- Det er ikke specielt vandscootere, den er gal med. Det er alle typer både - motorbåde, stand-up-paddlere og sejlbåde med familier - der pludselig er på kollisionskurs med en kæmpe færge. Det er meget risikabelt og ikke uden grund, at der indimellem bliver råbt og skreget over radioen. Det er som om, folk ikke forstår, at de bringer sig selv i potentiel livsfare, siger havnekaptajn Søren Tikjøb.

Molslinjens katamaranfærger risikerer at komme i karambolage med sejlere i Aarhus Havn. Foto: Google Maps

Razziaer på havnefronten

Politiet har den seneste måned ad flere omgange lavet razziaer på havnefronten for at indfange vandlige fartbøller.

Der er også et samarbejde etableret med Aarhus Kommune for at forsøge at løse problemet med vildfarne sejlere i havnebassinerne og foran Molslinjens færge, ifølge Søren Tikjøb. Men indtil videre er problemet altså kun vokset.

Hos Molslinjen opfordrer man sejlere af enhver art til at være mere agtpågivende, når de i nærheden af indsejlingen ved Aarhus Havn.

- Vi vil meget gerne love, at være opmærksomme på de mange både og søsportfolk på vandet, hvis de til gengæld vil love at være mere opmærksomme på os, siger informationschef hos Molslinjen Jesper Maack.

Der er mange, der tager en tur ud i havnebassinet, når vejret er godt. Foto: Axel Schütt - Ritzau Scanpix