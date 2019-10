Gymnasieelever ville hjælpe de hjemløse og det udløste chipsregn

Det regner med frikadeller er titlen på en ti år gammel tegnefilm.

Men i dag bestod nedbøren rent faktisk af noget spiseligt på Aarhus Katedralskole, nemlig chips.

Gymnasiet står nemlig lige nu til at blive den skole i landet, hvor flest har meldt sig som indsamler til årets Røde Kors-landsindsamling. Og det skal fejres.

- Vi vil fejre, at hele gymnasiet har været så gode til at støtte op og samle ind. Vi er det gymnasie med flest tilmeldte ruter i hele landet. Vi vandt en chips konkurrence i forbindelse med, at vi havde flest tilmeldte, og de skal uddeles til eleverne, siger Smilla Gad Vas, der er Røde Kors-ambassadør på Aarhus Katedralskole.

Smilla Gad Vas (højre) er sammen med fem andre gymnasielever Røde Kors-ambassadør på Aarhus Katedralskole.

Stolt rektor

I alt har 232 elever fra gymnasiet tilmeldt sig. Det dækker sammenlagt 116 ruter. Og det gør rektor stolt.

- Jeg er super stolt af vores meget aktive elever, som gerne vil bruge deres søndag på at hjælpe andre mennesker. Det er helt fantastisk, siger Lone Eibye Mikkelsen.

Men det er ikke kun på Katedralskolen, at flere unge vælger at hjælpe, der hvor de kan.

Kigger man på tallene for gymnasieelever, der går på gaden med pengebøssen i hånden, er stigningen tydelig.

Der var fredag chipsfest på Aarhus Katedralskole.

I 2014 var andelen af Røde Kors-indsamlere fra gymnasierne på 13 procent, sidste år på 20 procent og i år regner nødhjælpsorganisationen med, at hele 22 procent af indsamlerne er gymnasieelever.

- Jeg tror, at det er en udvikling, der er i gang i vores samfund. Vi kan se, hvor meget de engagerer sig i klima, men også i sociale spørgsmål. Det er dejligt at opleve så mange unge mennesker, der også tager ansvar for den hjemløshed, som vi samler ind til i år, siger Lars Bundgaard, der er næstformand i Røde Kors Aarhus.

Engagere sig samfundsmæssigt

Tendensen genkender Lone Eibye Mikkelsen blandt eleverne på Aarhus Katedralskole.

- Jeg mærker elever, der generelt er interesserede i at deltage i de demokratiske processer her på skolen, men også i at engagere sig samfundsmæssigt. Det er en tendens, som de til fulde lever op til her på skolen, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Røde Kors samler søndag d. 6. oktober ind til børn og voksne, der har mistet deres hjem, og som har akut brug for beskyttelse.

Det fejrede man altså på skolen med 1000 pakker chips til eleverne. Da de var delt ud, kunne alle eleverne gå hjem fra skole med en god smag i munden.

Selvom mange elever fra Aarhus Katedralskole skal samle ind på søndag, er der stadig plads, hvis man ønsker at hjælpe hjemløse. Man kan tilmelde sig her.