Guide til bærplukning: Det skal du huske

Det bugner med bær på de østjyske buske, og får du øje på dem på din gåtur, kan det være fristende at tage dem med hjem. Men det er ikke altid lige let at gennemskue, hvornår det er lovligt at tage de små næringsrige godbidder med sig.

- Som udgangspunkt er det lovligt at indsamle og plukke bær fra offentlige arealer såsom skove og stier. Man skal til gengæld være opmærksom, hvis man færdes på privat område, her er det ikke lovligt at plukke, fortæller Lars Brøndum biolog hos Naturhistorisk museum til TV2 ØSTJYLLAND.

Hatte-reglen

Spørgsmålet omkring, hvor der må plukkes har eksisteret i over 800 år. I Jyske Lov fra 1241 står der, at man må plukke alle de steder, hvor man ikke betræder en anden mands ejendom. Desuden indeholder loven også en regel om, hvor mange bær man må tage med sig hjem.

Reglen lyder på, at man må tage alt det med hjem, som man kan have i sin hat Lars Brøndum, biolog, Naturhistorisk Museum

- Reglen lyder på, at man må tage alt det med hjem, som man kan have i sin hat. Der er nok ikke så mange, der går med hat i dag, så man skal hellere oversætte det til en bærepose eller en lille kurv, siger Lars Brøndum.

God sankeskik

En del af reglerne om plukning af bær kalder man for god sankeskik. Ifølge Lars Brøndum betydet det ’at sanke’, at man samler spiselige eller andre brugbare ting fra naturen. Den gode sankeskik er smart at følge, hvis man er i tvivl om, hvor stor en andel af buskens bær, man bør lade blive til de næste.

En god tommelfingerregel er ifølge Lars Brøndum at lade en tredjedel af bærrene hænge på busken eller træet, så man ikke kommer i dårlig stand hos andre bærsamlere.

Lars Brøndum fra Naturhistorisk Museum på bærtogt

Andre regler for private grunde

Der er forskel på, om bærrene befinder sig på offentligt eller privat område. Har man udset sig et bær på offentligt område, må man benytte sig af forskellige typer redskaber til at lette sankningen.

- Men man må ikke bruge en blomstersaks eller lignende, for det er ulovligt at beskadige grene og buske, siger Lars Brøndum.

Står busken eller træet til gengæld på privat grund, er det kun lovligt at sanke, hvis grenene rager ud over grundens grænser. Desuden anbefaler Lars Brøndum, at man lader hjælpemidlerne blive derhjemme:

- Hvis bærrene befinder sig på privat grund, er det kun tilladt at samle dem, man er i stand til selv at nå. Man må altså hverken tage stige eller tang i brug. Det er kun lovligt at samle det antal, man kan spise, mens man plukker.

Beskedne mængder

Reglen om en hatfuld gælder altså ikke på private arealer. Det er desuden heller ikke i de private træer og buske, man skal samle ind til den hjemmelavede brombærmarmelade. Vil man gerne indsamle til senere brug, så må man tage hatten med ud til de offentlige områder.

Reglerne gælder både for bær, frugter og blomster uanset, hvor i landet man befinder sig.

Har du fået lyst til at sanke bær? Så kan du finde et overblik over de bedste plukkesteder her - kender du selv et godt sted at sanke bær, frugter eller andre råvarer? Så kan du tilføje til kortet.