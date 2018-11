Gråt, vådt og blæsende vejr de kommende dage

Det er slut med det kolde og flotte vejr. I stedet kan vi se frem til gråt, vådt og blæsende vejr.

- Allerede fra morgenstunden torsdag skal man forvente, at der er regn og rusk med kuling ude ved kysterne, Thomas Mørk fra TV 2 Vejret.

01:18 VIDEO: Her kan du se vejrudsigten for torsdag og de kommende dage i Østjylland.

Inde over land bliver vejrforholdene lidt mere rolige.

Alle steder kan der dog komme dryp i løbet af formiddagen.

Sidst på formiddagen kan der muligvis komme et ophold i regnen. Men her er der et nyt regnvejr på vej, der kan tage over.

- Så forvent, at der dagen i gennem kan komme regn, siger Thomas Mørk.

Fronterne står i kø

Det ustadige vejr fortsætter de kommende dage, hvor den ene front efter den anden står i kø for at vælte ned over Østjylland.

Er man ude efter opholdsvejr og sol, skal man satse på lørdag eller mandag.