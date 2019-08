God nyhed: Badestrande åbne igen

Med høj sol og minimal blæst er det oplagt at bruge weekenden på at bade, og det ser ud til alligevel at kunne lade sig gøre for aarhusianerne.

Ugens store regnskyl fik Aarhus’ spildevandssystemer til at flyde over, og det betød tidligere på ugen, at mange aarhusianske badestrande nedlagde badeforbud.

De grønne flag er tilbage, og badevandet er de fleste steder fint at bade i. Foto: badevand.dk

- Spildevandsoverløb er farlige, fordi der er afføring i, siger Lone Mossing, der er projektchef hos Østjyllands Brandvæsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Flagene er grønne igen

Grundet det urene vand fik flere badesteder det røde flag, der gives, når der er risiko for sundhedsfare i vandet.

Der er sygdomsfremkaldende bakterier i. Og selvom man ikke drikker vandet, så kan man få bakterier ind i blodet, hvis man bare har et lille sår. Lone Mossing, projektchef, Østjyllands Brandvæsen

Men på hjemmesiden badevand.dk, hvor Aarhus Kommune opdaterer badevandskvaliteten ved strandene, er der nu igen givet grønt flag ved samtlige badestrande med undtagelse af Inderhavnen i Aarhus Havn og stranden ved 150 Egaa S, hvor der stadig advares om sundhedsfare.

01:12 VIDEO: De store mængder regn først på ugen har betydet, at flere spildevandssymster er løbet over og har forgiftet badevandet flere steder. Luk video

- Der er sygdomsfremkaldende bakterier i. Og selvom man ikke drikker vandet, så kan man få bakterier ind i blodet, hvis man bare har et lille sår, lyder det fra Lone Mossin.

01:14 VIDEO: Sådan så det ud efter voldsomt regnvejr ved Kristrupvej i Randers tirsdag eftermiddag. Videoen er optaget af Michelle Hjaltalin Bertelsen. Luk video

De forbedrede forhold skyldes, at nedbøret er stoppet, og spildevandssystemerne ikke længere er oversvømmet.

På badevand.dk eller i appen Badevand kan man løbende holde øje med badevandskvaliteten på de aarhusianske strande.