Glæde i Silkeborg: Vandselskaber vinder milliardsejr

Danske forbrugere og virksomheder slipper for en ekstra skatteregning på vand, efter vandselskaberne i dag har vundet en principiel skattesag i Højesteret.

Østre Landsret havde i januar ellers givet Skat medhold i sagen.

Hos Silkeborg Vand var der ellers risiko for, at forbrugerne kunne få en ekstraregning på 450 millioner kroner. Derfor er de ekstra glade for Højesterets principielle afgørelse.

- Jeg havde været virkelig ked af, at forbrugerne af egen lomme skulle betale for, at forskellige offentlige institutioner ikke kunne finde ud af at gøre tingene ordentligt, siger Jarl Gorridsen (V), bestyrelsesformand for Silkeborg Vand.

Jarl Gorridsen (V), bestyrelsesformand for Silkeborg Vand, glæder sig over, at forbrugerne slipper for en ekstraregning.

Sagen er blevet kaldt Danmarks største skattesag, fordi vandselskaberne har ment, at den samlede regning kunne løbe op i 36 milliarder kroner over en lang årrække.

Sagen strækker sig tilbage til 2009, hvor Folketinget besluttede, at kommunernes vandselskaber skulle ændres til aktieselskaber.

Der har i den forbindelse været uenighed om, hvordan værdien af vandselskaberne skulle opgøres.

Der er forskellige modeller, og vandselskaberne har ment, at Skats model var forkert. Den er beregnet til selskaber, der tjener penge, og det skal vandselskaber ikke.

Derfor blev værdien af bygninger og anlæg sat for lavt, og dermed har vandselskaberne fået lavere fradrag, end de ellers ville have gjort.

Højesteret når frem til, at Skats model ikke er den rigtige at bruge, og det betyder, at der skal laves nye beregninger.

Sagen har været ført af de to organisationer Danva og Danske Vandværker mod Skatteministeriet.

Danvas direktør, Carl-Emil Larsen, mener, at afgørelsen er positiv for virksomheder og forbrugere, der slipper for en potentiel ekstra skat.

Hvis vi havde tabt sagen, havde det betydet, at danskerne kunne komme til at betale op mod 36 milliarder kroner i skat over en lang årrække. Carl-Emil Larsen, direktør, Danva

- Dommen har den konsekvens, at man ikke kommer til at betale skat i betydeligt omfang på vandregningen. Det er for alle parter en rigtig god afgørelse, siger Carl-Emil Larsen.

- Hvis vi havde tabt sagen, havde det betydet, at danskerne kunne komme til at betale op mod 36 milliarder kroner i skat over en lang årrække, siger han.

Skatteministeriet har tidligere afvist den påstand og sagt, at skatten ikke ville ændre sig mærkbart.

Sagen har været anlagt af Hvidovre Vand A/S og Hjørring Vand A/S som to prøvesager.

Carl-Emil Larsen er direktør for Danva, der har været med til at føre sagen i Højesteret.

Højesteret har dog ikke kunnet vurdere, hvad den rigtige værdi af vandselskaberne nu skal være. Derfor skal det vurderes på ny i Skattestyrelsen.

Dommen får også betydning for 273 andre vandselskaber - heriblandt Silkeborg Vand.

- Der er jo en særlig grund til, at det her har været en ærgerlig sag. Det var offentlige myndigheder, der begyndte at slås om formalia, og det kunne gå ud over forbrugerne. Vandselskaberne må ikke tjene penge, og den kapital, som Skat vurderede, vi skulle betale, findes simpelthen ikke i vandselskaberne. Så det er helt fantastisk, at sagen er blevet vundet, siger Jarl Gorridsen fra Silkeborg Vand.

Silkeborg Vand og de øvrige vandselskaber har haft sager liggende i Landskatteretten, men de har som følge af sagen i Højesteret været sat i bero. Med torsdagens afgørelse skal de vurderes igen.

Skatteministeriet oplyser i en skriftlig kommentar, at det tager dommen til efterretning og vil nærlæse afgørelsen.