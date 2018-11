Gigantiske master på 50 meter restaureres

Rundetårn og så lige et par meter oven i.

Så ender vi på 50 meter, og det er den højde, hvor håndværkere fra Fregatten Jylland i disse dage arbejder i.

Vi kan simpelthen konstatere, at der er råd i træet nogen steder. Claus Skotte-Lund, værftsleder, Fregatten Jylland

For første gang i 17 år skal masterne nemlig restaureres.

- Man kan tydeligt høre, af lyden virker hul, hvis man banker på den her. Det er en anden lyd, de steder hvor den er mere massiv. Vi kan simpelthen konstatere, at der er råd i træet nogen steder, forklarer Claus Skotte-Lund, som er værftsleder på Fregatten Jylland til TV2 ØSTJYLLAND.

Arbejdet med at forny dele af masterne skal efter planen være færdig til sommer.

Det er fregattens egne ti håndværkere, der står for arbejdet med at tilse de enorme master.

Heriblandt både skibstømrere, smede, malere og riggere.

- De er selvfølgelig spændt meget forsvarligt fast, når de udfører arbejdet. Det meste tager vi ned og arbejder med på landjorden, men når vi kommer til stormasten, så bliver der sat stillads op for den kan vi kun tage det øverste af, så der skal vi arbejde i 26 meters højde med den resterende del.

Man kan næsten gætte ud fra navnet, at stormasten er den største.

Når arbejdet med den går i gang, vil kranerne skulle sættes endnu et niveau op til 53 meters højde.

Tager halvt år

Mange sommergæster plejer sædvanligvis at aflægge Fregatten et besøg.

- Vi håber, at vi kan være færdige til sommerferien, så Fregatten står flot, når der forhåbentlig kommer en masse besøgende, siger Claus Skotte-Lund.

Prisen for arbejdet kommer til at løbe op i omegnen af to millioner kroner.

Udsigten er flot ud over Ebeltoft og omegn, men det er ikke højdeskræk, man skal lide af, hvis man er arbejder som håndværker på Fregatten Jylland disse dage.

- Vi er heldigvis på Finansloven for en fireårig periode, hvor vi er garanteret fire millioner til vedligeholdelse hvert år. Men det er bestemt også penge der hurtigt kan få ben at gå på, fortæller Claus Skotte-Lund.

Helt konkret består masterne af flere dele.

Man skifter de dele ud, hvor der er råd med frisk træ.

Derudover gennemgås også alle andre dele som tovværk og forskellige anordninger på de tårnhøje master.