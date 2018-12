Ghettoliste offentliggjort: Nyt område i Østjylland udpeget

Hvert år offentliggøres en liste over ghettoområder i Danmark. De betegnes som særligt udsatte boligområder ud fra en række kriterier. I år er der otte nye på listen, og en af dem ligger i Silkeborg.

Resedavej i den nordlige del af byen er nemlig kommet på, og det er også et område, som tidligere har været omtalt som belastet.

I sommers blev det lokale brandvæsen mødt af stenkast fra fire unge i forbindelse med en knallertbrand i området. Det skete natten til den 18. juni.

En af de unge – en 17-årig mand fra Silkeborg – blev anholdt og sigtet for brandstiftelse og hærværk. De resterende stak af, da politiet ankom.

- Det er en meget bekymrende adfærd, lød det om episoden fra vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi, Carsten Henriksen.

Vil af listen igen

Beboerne i området er af gode grunde kede af at være havnet på ghettolisten. En af dem er Joan Nielsen, som samtidig er bestyrelsesformand for repræsentantskabet hos boligforeningen AAB Silkeborg, der har afdelingen Resedavej.

Nogle af især de unge skaber da også udfordringer, men dem tager vi fat i til hverdag. I dag havde vores natteravne eksempelvis første dag på gaden. Joan Nielsen, beboer på Resedavej

- Vi skal da arbejde på at komme af den igen. Jeg er overrasket over, at vi har 40 pct., som er arbejdsløse eller uudannede. I forhold til den høje andel af indvandrede vil jeg gerne pointere, at mange af dem altså er velintegrerede, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

- Nogle af især de unge skaber da også udfordringer, men dem tager vi fat i til hverdag. I dag havde vores natteravne eksempelvis første dag på gaden ved dagslys, for at folk kan vænne sig til dem, fortsætter hun.

Joan Nielsen frygter, at stemplet som ghetto kan ramme hårdt.

- Nogle borgere vil måske tænke, at her vil de ikke bo. Nu skal vi tale om det og i et samarbejde mellem boligforeningerne og kommunen kæmpe for at komme af listen, siger hun.

Nogle skal lave udviklingsplan

For et faktum er altså, at Resedavej er havnet på ghettolisten. Det er andelen af arbejdsløse, uuddannede og personer med lave indkomster, der afgør, hvilke områder der kommer på listen.

Nu forventer transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA), at særligt kommuner med nye områder går målrettet til opgaven med at udvikle områderne.

Særligt de nye ghettoområder forventer jeg går målrettet til opgaven med at udvikle en mere velfungerende bydel. Ole Birk Olesen (LA), boligminister

- Jeg ser frem til at se, hvordan de nye redskaber bliver taget i brug. Særligt de nye ghettoområder forventer jeg går målrettet til opgaven med at udvikle en mere velfungerende bydel.

- Det samme gælder de 15 hårde ghettoområder, der nu skal udarbejde en udviklingsplan. Den skal vise, hvordan de vil nå kravet om at nedbringe andelen af almene familieboliger til højst 40 procent, siger han i en pressemeddelelse.

De 15 hårde ghettoområder er steder, der har været på listen i over fire år. I Østjylland er det de aarhusianske områder Bispehaven samt Gellerupparken og Toveshøj.

43 udsatte områder i alt

I alt er der faktisk 43 udsatte boligområder på listen, men ikke alle karakteriseres som egentlige ghettoer.

De får dog alle adgang til nye redskaber. De fremgår af en politisk aftale for at bekæmpe parallelsamfund. Bag aftalen fra tidligere i år står regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og SF.

Ved et ghettoområde forstås også et alment boligområde med mindst 1000 beboere, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande overstiger 50 procent.

De otte nye er Lundtoftegade, Aldersrogade og Hørgården i København, Charlotteager i Høje Taastrup, Nøjsomhed/Sydvej i Helsingør, Korsløkkeparken Øst i Odense, Resedavej i Silkeborg og Ellekonebakken i Viborg.

Ghettoområder Lundtoftegade Aldersrogade Mjølnerparken Gadelandet og Husumgård Tingbjerg og Utterslevhuse Bispeparken Hørgården Tåstrupgård Charlotteager Gadehavegård Nøjsomhed og Sydvej Agervang Ringparken Motalavej Lindholm Solbakken Korsløkkeparken Vollsmose Nørager og Søstjernevej Stengårdsvej Sundparken Munkebo Skovvejen og Skovparken Finlandsparken Resedavej og Nørrevang Bispehaven Skovgårdsparken Gellerupparken og Toveshøj Ellekonebakken