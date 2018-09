Gerningsmand til påsættelse af brand efterlyses

Natten til mandag d. 27 august brød der brand i en frisørsalon på Hovedgaden i Rønde. Dengang udtalte politiet, at de havde en mistanke om, at branden kunne være påsat. I dag har de offentliggjort en overvågningsvideo, som viser en maskeret mand.

- Det man kan se, det er, at der kommer en mand til stedet omkring kl 1. natten til d 27. august, han har en dunk i hænderne, han banker hul ind til salonen gennem ruden og hælder en brandbar væske ind og antænder på den måde butikken, fortæller Jeanette Løv Rasmussen, kommunikationsmedarbejder hos Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Ilden havde gerningsmanden dog ikke under kontrol under hele forløbet.

- Der sker en eksplosion, og det er han sandsynligvis blevet ramt af, siger Jeanette Løv Rasmussen.

Vi har en forventning om, at han har nogle brandsår på kroppen enten i ansigtet, på hænder eller overkrop Jeanette Løv Rasmussen, Østjyllands Politi

Nu beder politiet folk om at henvende sig, hvis de kender nogen, der eventuelt er kommet til skade under branden.

- Vi har en forventning om, at han har nogle brandsår på kroppen enten i ansigtet, på hænder eller overkrop. Hvis man kender til en mand, der har haft det efter datoen for branden, og ikke har en god forklaring på, hvorfor han har det, så beder vi folk ringe ind på 114, udtaler Jeanette Løv Rasmussen.

Flere tilfælde

Det er ikke første gang, at salonen bliver udsat for hærværk, TV2 ØSTJYLLAND talte med ejeren af salonen på dagen for branden.

- Det er fjerde gang på kort tid. To gange har der været begået indbrud, og to gange har der været brand, sagde indehaveren af salonen, Mohammad Kheir Khalil Mahmoud, til TV2 ØSTJYLLAND den pågældende dag.

Det er en information, som Østjyllands Politi har øjnene på.

- Det er vi bekendt med, og det indgår i vores efterforskning, siger Jeanette Løv Rasmussen.

Ligger man inde med informationer, så kan man kontakte politiet på 114.

