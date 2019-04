Generte Kristian er hjemme - og det bliver bemærket

23-årige Kristian Kjærlund var nærmest i chok og havde svært ved at forstå det, da han i fredags vandt X Factor.

Nu er han tilbage i lidt mere rolige omgivelser i hjembyen Horsens efter nogle hektiske dage, men han har stadig ikke helt forstået, hvad der egentlig er sket.

Læs også Kristian fra Horsens vinder X Factor 2019

- Jeg bliver så genert, når folk genkender mig, selvom det er positivt hver gang, siger Kristian Kjærlund, der ikke kan gå mange meter alene på gågaden i Horsens uden at bliver stoppet af nysgerrige fans, der lige skal have et billede og et knus.

Og det er helt okay, selvom det lige har taget lidt tid at vænne sig til den store opmærksomhed.

00:31 VIDEO: Der var mange på gågaden i Horsens, der onsdag kunne genkende Kristian Kjærlund og lige ville have et billede sammen med ham. TV2 ØSTJYLLAND har her samlet nogle af de reaktioner, den østjyske sanger fik hjemme i Horsens. Luk video

- Jeg var meget akavet og genert i starten, hver gang folk kontaktede mig, men nu er det bare sjovt og skønt, siger den unge sanger.

Stort med finale i Horsens

Fredag aften vandt han på ’hjemmebane’ TV2-showet X Factor foran 3.000 tilskuere i Forum Horsens og tusindevis af tv-seere hjemme i stuerne. I finalen vandt han over de to yngre konkurrenter Benjamin Rosenbohm og Live Vogel.

Kristian Kjærlunds reaktion, da han blev råbt op som vinder af 'X Factor' 2019. Foto: TV 2

Kristian Kjærlund sang i løbet af finaleaftenen det britiske rockband Arctic Monkeys hit ’Do I Wanna Know?’ og den new zealandske singer-songwriter Lordes ’Green Light’, som han fik stor ros for af de tre dommere.

Læs også VIDEO: 100 danseglade unge samlet i Aarhus

Derudover sluttede østjyden aftenen med sin egen vindersang, der har fået titlen ’Lost & Profound’.

Og det har været en stor omvæltning for den 23-årige horsensianer at være med i det store underholdningsshow, der hver fredag aften den seneste tid er rullet over skærmen.

Kristian Kjærlund på scenen fredag aften til det store finaleshow i Horsens. Foto: Martin Sylvest - Ritzau Scanpix

- Det vildeste har uden tvivl været finalen og det, at den blev holdt i Horsens, hvor jeg fik lov at stå i min egen hjemby og optræde for så mange mennesker. Det var kæmpestort, siger Kristian Kjærlund.

Fra Ibiza til Fårup Sommerland

Den seneste tid har der været fuld fart på for sangeren, der nu nyder en lille pause.

- Det er dejligt lige at komme hjem igen efter så mange uger væk med så meget stress på, siger Kristian Kjærlund.

Han har ikke lagt en stor plan for de kommende år og for den succes, han nu kan forsøge at ride videre på. Men sikkert er dog, at der venter en stribe koncerter rundt omkring - lige fra Ibiza til Fårup Sommerland.

Læs også Robbie Williams kommer til Smukfest

Kristian Kjærlund har ud over æren vundet en pladekontrakt med Sony Music og spilletid på sommerens Smukfest i Skanderborg.

Som en del af pladekontrakten venter der også Kristian Kjærlund et to-ugers ophold i et musikstudie på den spanske ø Ibiza, hvor han skal indspille musik med et professionelt team