Frydenlund vil have de mange gode historier frem i lyset

Frydenlund i det vestlige Aarhus er langt mere end blot en del af visitationszonen og uro ved det lokale center. Det mener de lokale, som derfor vil fortælle positive fortællinger fra området – det er nemlig det bedste modsvar på de negative historier, der på det seneste har præget omtalen af området, mener de.

Derfor bliver der lavet en række initiativer med netop det formål. Torsdag aften var der for eksempel arrangeret musik og fortællinger i Frydenlunds Fælleshus - lavet af beboere fra området.

- Det betyder rigtig meget, at de får mulighed for at fortælle, at der er mange stemmer herude, og at der sker rigtig mange gode ting. Der er mange både unge og voksne, der er super engagerede i Frydenlund og i at være med til at gøre området til et rigtig godt sted at bo og vokse op, siger Pernille Amir Shahi, der er tryghedsmedarbejder i Aarhus.

Et fantastisk sted - kom ud og se det

Frydenlund er lige nu en del af politiets visitationszone, der lavet i forbindelse med den verserende bandekonflikt i det vestlige og nordlige Aarhus. Derudover har uromagere gennem længere tid plaget området ved Frydenlund Centret, hvilket har skabt negative overskrifter.

De historier er dog med til at tegne et forkert billede af området som helhed, mener de lokale. Frydenlund og beboerne har nemlig en helt masse godt at byde på.

- Jeg synes, det er et fantastisk sted at bo med en masse fællesskab og gode beboere, siger 20-årige Suleymann Abdi, der har boet i Frydenlund hele sit liv.

Han er en af de lokale, der også skal på scenen torsdag aften. Han håber, at folk i stedet for at snakke om området vil tage en tur derud og opleve det selv.

- Man kan roligt komme herud, det er et fantastisk sted, siger han.

Ikke mere kriminalitet end andre steder

Og spørger man Østjyllands Politi, deles den opfattelse. Der er ikke mere kriminalitet i Frydenlund end i resten af Aarhus.

- Der har været rigtig meget fokus på det her område i lang tid. Når vi kigger på kriminalitetsbilledet, så er det faktisk ikke så alvorligt, at det berettiger til den store opmærksomhed, der har været, men vi kan sagtens forstå, at folk har haft en stor utryghed, blandt andet fordi parkeringspladesen ved Frydenlunds Centret har været et forsamlingssted for unge. Men ser man på kriminaliteten, så er der faktisk ikke så stor grund til den utryghed, der hersker, siger Allan Aarslev, politikommissær ved Østjyllands Politi.