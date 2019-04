Frostgraderne fortsætter – nu med slud

- En kold morgen med risiko for let frost, men der er kommet flere skyer ind i løbet af natten, og som dagen skrider frem, er der faktisk en risiko for, at nogle af skyerne vokser sig så store, at det giver anledning til byger.

Sådan lyder prognosen for vejret onsdag fra vejrvært Lone Seier fra TV 2 Vejret. Skal man ud og lufte hunden, så bliver det altså formentlig iført regntøj.

Ikke kun vådt

Og selvom vi efterhånden er ved at være halvvejs gennem foråret, er det ikke sikkert, at påklædningen bare skal være vandafvisende. Det bliver nemlig også koldt.

- Temperaturen er omkring fire til fem grader, og stadig den her svage til jævne vind fra en nordøstlig og en nordlig retning, siger Lone Seier.

Man kan forvente temperaturer lige omkring frysepunktet i løbet af onsdag.

Onsdagens vejr kommer altså kort sagt til at minde om tirsdagens, bortset fra at bygerne kan vokse sig store nok til at give meget nedbør – og det i forskellige former

- Bygerne er formentlig bare regn, men bliver de kraftige nok, kan det slå over i slud, siger vejrværten.