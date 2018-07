Frederik, Jasper og Isabella venter: I nat afgøres deres fremtid

89.759 unge i hele landet er formentlig mere spændte en normalt i dag.

I nat afgøres det, om de er blandt de 64.943 personer, som er kommet ind på drømmestudiet.

Jeg glæder mig så meget til at få at vide, om jeg er kommet ind. Jasper Sebastian Ettrup, studiesøgende, Aarhus

En af dem er Jasper Sebastian Ettrup på 20 år. Han håber på, at åbne en besked om, at han er optaget på International Virksomhedskommunikation Tysk.

- Jeg glæder mig så meget til at få at vide, om jeg er kommet ind. Min far er tysker, og jeg har altid synes, at det var spændende, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Isabella Hornbæk Jensen vil gerne studere på psykologistudiet.

Der er gode udsigter for langt de fleste af de unge mennesker, som har søgt ind på de videregående uddannelser. Hele 81 procent af de optagne er blevet optaget på deres første prioritet.

Isabella Hornbæk Jensen tror på sine chancer for at komme ind på psykologistudiet i Aarhus, som ellers er kendt for at have et meget højt snit på optagelsen.

- Jeg har det sådan, at det gerne skulle gå i forhold til snittet. Men jeg glæder mig til at få endeligt at vide, hvad jeg skal, siger hun.

Frederik tager det helt roligt

En der tager det helt afslappet er Frederik Moesgaard fra Aarhus, som håber på at kunne studere Erhvervsøkonomi Etik og Ledelse på BSS.

- Jeg tager det meget loose. Der er nok nogle, som har mere nerver, end jeg har, siger Frederik Moesgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Frederik Moesgaard vil gerne studere Erhvervsøkonomi Etik og Ledelse.

Han er klar på at starte nu.

- Jeg vil gerne begynde. Nu har jeg haft to sabbatår, så et sabbatår mere vil være røv og nøgler, siger han.

Træls, hvis det ikke lykkedes

Der er 20.291 ansøgere får en trist besked i aften. De kommer nemlig ikke ind på drømmestudiet. De tre unge østjyder håber ikke på at være blandt dem.

- Det ville være træls. Jeg satser meget på at komme ind, siger Isabella Hornbæk Jensen.

- Det ville jeg være ærgerlig over. Det er ikke planen, siger Jasper Sebastian Ettrup.

Jasper Sebastian Etttrup vil gerne studere International Virksomhedskommunikation Tysk.

Men også en afvisning af drømmepladsen tager Frederik Moesgaard meget afslappet.

- Kommer jeg ikke ind, så må jeg komme ind næste år, siger Frederik Moesgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Optaget i år er 0,3 procent lavere end sidste år, hvilket svarer til et fald på 222 personer.

Hvis man ikke kommer ind, skal man ikke gå i panik, lyder det fra Sidsel Daubjerg Overgaard, der er centerleder på Studievalg Østjylland.

- Der vil komme en liste af uddannelser, som har ledige pladser. Måske er der uddannelser, som minder meget om den uddannelse, du havde valgt, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.