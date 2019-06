Fredagen begynder med varme og slutter med et brag

Mange østjyder står op til vandpytter og våde havemøbler efter nattens regnvejr, men det vil snart tørre, for fredagen begynder solrigt.

- Fredag morgen ser sommerlig ud. Ikke meget vind. Halvskyet vejr. 15-16 grader. Rigtig fine morgentemperaturer, fortæller vejrvært ved TV2 Vejret Per Christiansen.

Læs også Politistation ramt af strømsvigt efter lynnedslag

Det er imidlertid med at nyde tørvejret, for det bliver en kort fornøjelse.

- Det fine vejr fortsætter ud på eftermiddagen, hvor vi kommer over de 20 grader, men så sker det igen. Vi skal have gråvejr og tordenvejr, der kommer op sydfra, som vi har set det de seneste dage. Det er endda kraftige tordenbyger og der vil også være risiko for skybrud – altså 15 mm nedbrud på bare en halv time, lyder det fra vejrværten.

Der er risiko for voldsomt vejr med meget regn og torden i Østjylland fredag og lørdag.

Varsel om kraftig regn

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) har også udsendt et skybrudsvarsel for Østjylland.

- Der er risiko for kraftig regn - lokalt mellem 25 og 35 mm på 6 timer. Der er også risiko for lokale skybrud med mere end 15 mm på 30 minutter, skriver instituttet.

Læs også 2019 bliver et voldsomt myggeår

- Vær opmærksom på at lavtliggende områder som kældre, vejbaner og viadukter kan oversvømmes.

Varslet gælder frem til lørdag aften.

- Som det ser ud nu kan det også blive kraftigt vejr lørdag, men hvis man ikke kan lide nedbør, så kan man slappe af fra søndag og ind i næste uge, hvor det ser lidt mere sommerligt ud, som vi godt kan lide det, siger Per Christiansen fra TV2 Vejret.

På femdøgnsskemaet skal vi frem til søndag for at få mere stabilt sommervejr.