Fredag er optakt til en weekend med flot vejr

Vejret fredag bliver typisk efterårsagtigt.

- Fra en start af er der mange skyer og lidt regn i luften, temperaturen er i underkanten af de ti grader, og der vil være en let til frisk vind fra en sydlig retning, forklarer Lone Seir fra TV 2 Vejret.

Op af dagen kan der dog komme en lille bedring.

- Det bliver efterhånden med mindre regn, og der er også chancer for solstrejf i løbet af eftermiddagen, siger Lone Seir.

Solrig weekend

For mange venter en weekend lige rundt om hjørnet.

Og har man lyst til at opholde sig ude, skulle der ikke være nogen hindring i form af vejret.

- Når vi ser på de kommende dage, så er der bestemt bedring i sigte for den her november. Lørdag og søndag bliver med mulighed for solskin og tørvejr, mens nætterne bliver lidt køligere, fortæller Lone Seir.

Når weekenden er omme bliver det igen mere ustadigt, men temperaturen vil stadig være høj.

- Det vil blive lidt lunere igen i den kommende uge, hvor det igen også bliver lidt gråt, slutter Lone Seir.