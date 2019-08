Fra i morgen: Smukfest-feeling spredes til hele Skanderborg by

På søndag bankes de første teltpløkker i jorden på teltpladserne årets Smukfest. I år er det 40 år siden, at det første hegn blev væltet til en fest i bøgeskoven i Skanderborg. Og i år folder festen sig endnu mere ud over byen.

Der er nemlig et spækket kulturelt program med både internationale stjerner og Danmarks længste morgenmadsbord på programmet.

Fra onsdag d. 7 august og frem til lørdag d. 10 august bliver det muligt at tage enten et kig eller selv deltage i de forskellige pop-up arrangementer rundt om i Skanderborg by.

- Det er for at få noget smukfest feeling ind til byen også. En del af smukfests DNA er de finurligheder, der supplerer musikken. Og det er så stor en del af smukfest, at vi gerne vil dele den med byen, fortæller Bjørn Brinch Booker og Koordinator for Steetart & performance til TV2 ØSTJYLLAND.

Her kan du se det officielle program over de forskellige arrangementer i løbet af dagene. Foto: Skanderborg Kommune.

Det man ikke forventer

De forskellige kulturelle arrangementer kommer til at ske i Byparken, rundt i gaden og i Kulturhuset. Der bliver både optrædener for børn og voksne – lige fra MGP-dans til gadeteater om, hvordan vi behandler dem, der er anderledes. Der bliver også mulighed for at opleve levende bibelske fortællinger og deltage i fællessange.

Ifølge Bjørn Brinch er der særligt én ting, publikum gerne skulle have ud af de forskellige arrangementer.

- Det man ikke regnede med, at man gerne ville have. Man kommer som regel for det, man kender, men de her finurligheder er en del af det, man ikke vidste, man gerne ville have. Den oplevelse vil vi gerne give byen. Det er høj international kvalitet, så det kan kun blive en god oplevelse, siger han.

40-års jubilæet for Smukfest har ikke været den direkte årsag til den store investering i festligheder rundt om i byen – og så alligevel.

- Det er selvfølgelig en god undskyldning – mere end en begrundelse. Det er noget, vi gerne har villet, og nu fylder Smukfest 40 år, så nu gør vi det, siger Bjørn Brinch.

Arrangementerne er alle sammen gratis. Det koster blot tid og opmærksomhed at deltage i pop-up festlighederne.