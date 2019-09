Forladt kontorbygning bliver igen og igen udsat for hærværk: - Riv den ned

Det er svært at se, at den flere tusinde kvadratmeter store bygning på Vikærsvej i Risskov ved Aarhus engang husede 1600 IBM-medarbejdere.

I dag ligner den mest af alt et spøgelseshus med smadrede ruder, graffiti og ødelagt inventar.

Bygningen ligger mellem Grenåvej og Risskov Gymnasium i Aarhus.

Så sent som i går måtte Østjyllands Brandvæsen rykke ud til en påsat brand i den forladte kontorbygning, men flere gange tidligere er bygningen blevet udsat for hærværk og brandstiftelse.

Billedet er ligesom det øverst i artiklen taget lørdag, dagen efter den seneste brand i bygningen.

Kontoret lukkede i 2014, og lige siden har balladen stået på - til stor ærgrelse for beboere i nærheden.

Det gør noget negativt for hele området Mette Hansen, Risskov

- Jeg synes, at det er enormt trist. Det har stået på i mange år, og jeg synes, at det er lidt en skændsel, siger Mette Hansen, der er en af naboerne til bygningen, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det tiltrækker jo også unge mennesker og mennesker, der skal have et sted at være. Det gør noget negativt for hele området, tilføjer hun.

Kan ikke rives ned

Hun mener, at bygningen bør rives ned.

- Den indbyder til drengestreger, og det kunne man undgå ved at fjerne den, for hvorfor lade den ligge åbent for drengestreger, siger Mette Hansen.

Mette Hansen bor i nærheden af den forladte kontorbygning, og hun ser gerne, at den rives ned.

Hun bakkes op af Knud N. Mathiesen, der er medlem af byrådet i Aarhus for Dansk Folkeparti, men det er ikke så nemt.

Det er dybt katastrofalt. Det er noget, jeg personligt har påtalt flere gange, blandt andet i byrådet. Knud N. Mathiesen, medlem af byrådet i Aarhus for Dansk Folkeparti

- Det er dybt katastrofalt. Det er noget, jeg personligt har påtalt flere gange, blandt andet i byrådet, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Han forklarer, at Dansk Folkeparti har foreslået, at kommunen skulle kunne rive et parcelhus eller en fabriksbygning ned, hvis den står tom i for lang tid, men deres forslag er ikke blevet til mere end et forslag.

Knud Mathiesen fra Dansk Folkeparti.

Han vil nu tage det op i byrådet igen.

- Ejeren af sådan en bygning burde have et påbud om det, siger Knud N. Mathiesen (DF).

Thye Entreprise, der har købt dele af grunden, fortæller, at der er planer om at lave et nyt boligområde. Nogle af bygningerne vil blive revet ned i løbet af den nærmeste fremtid, mens andre vil blive bygget om til lejligheder.

