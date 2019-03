Foråret er kommet - og nu forsvinder solen

Selvom foråret 2019 kun er to dage gammelt, har vi i år nogle steder været oppe over 15 grader.

Men her på andendagen i marts ser vejret nu ud til at komme i tanker om, hvornår på året vi er.

Måske i løbet af formiddagen eller først på eftermiddagen begynder det at sky til, og ud på eftermiddagen kommer der et regnvejr vestfra, som skal tværs gennem landet. Per Christiansen, vejrvært

Lørdag morgen bliver det nemlig koldt.

- Vi vil nogle steder være under frysepunktet, så der er rimglatte veje igen og altså også tåge, som kan genere, så det skal man være opmærksom på i lørdags morgentrafik, siger Per Christiansen, der er vært på TV 2 Vejret.

Nogle steder bliver der frostgrader og glatte veje lørdag morgen. Foto: TV 2 Vejret

De seneste dage har man kunne gå lange ture hele dagen uden at skulle finde den helt store vinterjakke frem. Men hvis man vil holde samme mønster, skal man igen sørge for det varme – og måske også det vandtætte – overtøj.

- Solen på himlen kommer ikke til at batte meget. Måske i løbet af formiddagen eller først på eftermiddagen begynder det at sky til, og ud på eftermiddagen kommer der et regnvejr vestfra, som skal tværs gennem landet, siger vejrværten.

Femdøgnsprognosen ser noget våd ud. Foto: TV 2 Vejret

Og lørdagen er kun en forsmag på det, man kan forvente de næste dage. Har man planter i haven, tyder det ikke på, at man behøver at vande dem.

- I næste uge begynder det at blæse op, og mandag byder på regnvejr. Så går det altså slag i slag med det, man måske kan kalde lidt mere normalt forårsvejr end det, vi har haft, siger Per Christiansen.