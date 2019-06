Fond donerer stort millionbeløb til nyt idrætsbyggeri

'Sundhedstårnet' er titlen på det kommende idrætsbyggeri i forlængelse af det nuværende DGI Huset i Aarhus, som nu får et massivt rygstød.

Salling Fondene donerer nemlig 20 mio. kr. til projektet, som har en planlagt højde på 40 meter, og som bliver i ni etager. Den eksisterende tilbygning rives ned for at gøre plads til den nye.

Den samlede udgift for byggeriet, som DGI håber bliver et markant idrætscenter i Aarhus, løber op i 60 mio. kroner.

- Det her er en håndsrækning fra Salling Fondene, som vi ser som et kæmpe skulderklap, der blåstempler projektet. Vi er meget glade og tror nu på, at det kan lade sig gøre, siger bestyrelsesformand for Fonden DGI Huset, Lars Steen Pedersen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Plads til 100.000 flere besøgende

Hensigten med det nye byggeri er at etablere et væksthus for idrætten, hvor kendte idrætsformer kombineres med nye former for idræt, træning og forebyggelse. Alt dette skal bygges ind og udvikles i de nye og inspirerende rammer.

- Vi har oplevet en stor stigning i antallet af besøgende, og med det nye byggeri får vi plads til 100.000 mere om året, siger Lars Steen Pedersen.

Ifølge DGI Huset er antallet af besøgende vokset fra 80.000 i 2004 til 270.000 i 2018. I forvejen har man optimeret de nuværende lokaler til det maksimale, så nu er der kun en vej. Det er at bygge opad.

Området nær Bruuns Galleri, hvor DGI Huset ligger, er udlagt til højhuse, så man satser på at få de nødvendige tilladelse i hus.

Vil gøre en forskel i Aarhus

- Nu skal vi så også ud og have fundet de resterende 40 mio. kr. til byggeriet gennem fonde og andre aktører. Vi satser på, at det står færdigt i 2023, lyder det fra bestyrelsesformanden.

Salling Fondene håber med sin donation på, at 'Sundhedstårnet' kan blive et folkeligt samlingspunkt i Aarhus.

- Vores formål er at skabe oplevelser og fællesskab i hverdagen, og derfor er vi glade for at kunne bakke om et spændende projekt, som mange aarhusianere i den grad kan få glæde af. For os er det helt afgørende at bidrage til en bedre hverdag, og vi vil gerne gøre en forskel i Aarhus, siger formand for Købmand Hermann Sallings Fond, Jens Bjerg Sørensen, i en pressemeddelelse.