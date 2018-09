Folkeparken åbner i Odder: - Det har byen virkelig manglet

Vind i træerne og masser af blomster og græs. Hvis man dumpede ned fra himlen og ikke kendte området, skulle man ikke tro, at man var havnet i Odders centrum, for der er ikke meget storby over den nye park, der lørdag åbnede ved Odder Rådhus.

Til åbningen af parken fandt de første af formentlig mange spil bordtennis og kongespil sted. Og det er måske kun starten, for forventningerne til den nye park er store.

Hvis vi opholdt os mere i Odder i stedet for at køre til Aarhus, når vi bare sådan skal opholde os, så ville vi også handle mere i Odder. Mariann Winther, Familiemor i Odder

- Jeg forventer, at alle borgere i Odder kan få glæde af den her park, for der er både plads til aktiviteter som kongespil, men man kan også bare sætte sig ned og nyde stedet, siger Lone Jakobi (A), der er viceborgmester i Odder Kommune.

Efter åbningen af parken tyder noget på, at den vil blive brugt flittigt de næste tre uger. For ifølge en familie fra Odder giver parken en hel del værdig til byen.

De første kongespil af mange er afsluttet i parken.

- Den kan bruges som et sted, man kan gå hen og møde andre familier. Vi har tit snakket om, at selvom der er mange steder at parkere sin bil, så er der ikke så mange steder, man kan gå hen og være hernede, siger Mariann Winther, der besøgte parken på åbningsdagen sammen med sin mand og deres børn.

Skal væk til oktober

Men træerne vokser ikke ind i himlen, for den 6. oktober bliver parken fjernet igen. Og det ærgrer odderborgeren.

- Det er trist at tænke på, at det er væk igen om tre uger, for det er lige præcis det, man går og mangler. Det er et sted, hvor man kan have lidt med hinanden at gøre, siger Mariann Winther til TV2 ØSTJYLLAND.

Selvom midtbyen i Odder byder på meget andet end Folkeparken både nu og efter den 6. oktober, så har opholdssteder som parken ifølge familien manglet i byens centrum. Og ifølge dem vil det komme til at mangle igen.

- Midtbyen i Odder er blevet meget sådan handelsorienteret, og samtidig har man svært ved at få gang i handelen. Hvis vi opholdt os mere i Odder i stedet for at køre til Aarhus, når vi bare sådan skal opholde os, så ville vi også handle mere i Odder, siger Mariann Winther.

Borgerne i Odder var mødt talstærkt op, og der var noget for enhver smag til parkens åbning.

Det er uvist, om et område som Folkeparken vil dukke op midt i byen igen, men i byrådet udelukker man ikke, at det vil vende tilbage. De er nemlig ikke bange for at eksperimentere.

- Det her er et led i en lang proces omkring at nå frem til, hvad der skal ske i vores bymidte. I stedet for at vi er en håndfuld politikere, der sætter os ned og planlægger, hvordan byen skal se ud på lang sigt, der har vi en mere afprøvende tilgang, siger Lone Jakobi (A) til TV2 ØSTJYLLAND.

Selvom den grønne bypark skal fjernes igen den 6. oktober, vil størstedelen af området være spærret for biler til den 12. oktober grundet oprydning.