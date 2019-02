Folk vil have ulovlig hund med hjem

Den mulige muskelhund, der blev fundet bundet til en bænk ved Fussing Sø, bliver aflivet, hvis ikke ejeren melder sig.

Sådan lød meldingen fra Østjyllands Politi i går, og siden har de fået flere henvendelser fra folk, der gerne vil eje den.

Læs også Politiet søger ejer til hund bundet til bænk

- Vi har fået nogle forskellige henvendelser – flest fra folk, der gerne vil overtage den. Men det kan man ikke, da den muligvis er ulovlig, og så kan de ikke dokumentere, at den er lovlig, og det skal man kunne for at få den med hjem, siger Jannie Lundager, der er pressemedarbejder ved Østjyllands Politi.

For en uge siden, den 20. februar kl. 11.38, blev en blot seks måneder gammel muligvis ulovlig muskelhund med racen amstaff i sig fundet bundet til en bænk.

Hunden blev fundet her. Foto: Google Maps

Den stod ved Grovebakkevej 11 nær Fussing Sø vest for Randers, og politiet mistænker, at den er ulovlig, og derfor skal aflives.

Læs også Nyt genoptræningscenter på vej til folk med hjerneskader

Mener, den er ulovlig

- De dyreværnsfolk, vi har siddende, har speciale inden for det her område, og det er deres overbevisning, at der er tale om en ulovlig hund, siger Jannie Lundager fra Østjyllands Politi.

Hunden er ikke chipmærket, og politiet søger nu dens ejer, som skal kunne bevise, at den er lovlig, hvis den ikke skal tages af med livet.

Billedet er taget af Østjyllands Politi. Foto: Østjyllands Politi

- Det, at vi synes, den ligner en ulovlig muskelhund, er ikke nok. Det skal en dyrlægevurdering og stamtavle afgøre. Når vi ved det med sikkerhed, er der flere scenarier, sagde vagtchef hos Østjyllands Politi, Jens-Henrik Jensen, til TV2 ØSTJYLLAND onsdag, der håber, at ejeren melder sig og kan dokumentere, at hunden er lovlig.

00:44 Østjyllands Politi efterlyser ejeren til en muligvis ulovlig muskelhund fundet nær Fussing Sø ved Randers. Luk video

Kan få en bøde

Hunde med racen amstaff i sig kan godt være lovlige, men der kan også være tale om det modsatte, og hvis denne hund viser sig at være ulovlig, vil den om to dage stå til at blive aflivet, og ejeren vil også få en bøde, hvis han eller hun melder sig.

Sådan lyder meldingen fra Østjyllands Politi.

- Hvis ejeren melder sig, og den er ulovlig, vil personen også stå til en bøde for overtrædelse af dyreværnsloven, siger Jens-Henrik Jensen.

Har du informationer, kan du kontakte politiet på 1-1-4.