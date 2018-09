Første barselshus åbner: - Mødre på barsel er ensomme

Barselslivet fremstår ofte som rosenrødt og nærmest perfekt på de sociale medier, men en undersøgelse af Bedre Barsel viser, at det kan være ensomt at være på barsel.

Flere mødre føler sig isolerede og mangler nogen at snakke med omkring de tanker, følelser og udfordringer, som opstår under barselsorloven. Danmarks første barselshus åbner mandag i hjertet af Aarhus og skal være med til at ændre på dette.

- Barselshuset er et møde- og værested for kommende forældre og forældre på barsel. Et sted hvor man kan komme og snakke med gravide og andre på barsel. Man kan tage sin baby med og hygge sig med det, fortæller medstifter af Barselshuset, Kristine Vestergaard Bjerre til TV2 ØSTJYLLAND.

Kristine Vestergaard Bjerre håber, at det kan være et værested, hvor de kan være med til at mindske ensomheden blandt nybagte forældre.

Mindske ensomhed

Formålet med Barselshuset er at mindske ensomheden blandt forældre på barselsorlov.

Vi vil gerne komme ensomhed til livs. Der er mange mødre, som føler sig ensomme og keder sig. Kristine Vestergaard Bjerre, medstifter, Barselshuset

- Vi vil gerne komme ensomhed til livs. Der er mange mødre, som føler sig ensomme og keder sig. De kan have brug for at komme ud og snakke med andre i samme situation, fortæller Kristine Vestergaard Bjerre.

Barselshuset i Aarhus Barselshuset vil være åbent for gravide, mødre og fædre på barsel, men også forældre generelt og fagpersoner.

Hver uge er der workshops, foredrag, samtalesaloner og oplæg, der relaterer sig til at være gravid og blive forældre.

Barselshuset holder til i lokaler hos FO-Aarhus på Frederiksgade 78C, 8000 Aarhus C.

Kilde: KidsAarhus

Fokus på forældre og deres trivsel

Derudover ønsker, at der kommer mere fokus på forældre og deres trivsel.

- Vi synes, at det er vigtigt, fordi det mangler. Vi mangler et sted, hvor der er fokus på forældrene. Der er meget fokus på babyerne. Det skal der selvfølgelig forsat være, men der er mangel på forståelse for den situation, som forældrene står i, når de er på barsel, fortæller Kristine Vestergaard Bjerre.

Barselshuset er et værested, et netværks- og aktivitetshus for primært kommende og nybagte forældre.

Udover at være et værested vil Barselshuset lave samtalesaloner og arrangere fællesfrokoster.

- Vi vil gerne have at folk kommer her og bliver en del af et fælleskab. Vi arrangerer fællesfrokoster, så man kan snakke over noget mad og på den måde komme ind på hinanden, siger hun.

