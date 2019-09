Fly med 70 passagerer omdirigeret til Kastrup Lufthavn

70 passagerer har i timevis ventet på, at de kunne stige ud af en flyver, som landede i Aarhus Lufthavn tirsdag eftermiddag.

Efter tre timers ventetid er flyveren og de 70 passagerer blevet omdirigeret til Kastrup Lufthavn. Det var også her, flyet kom fra.

- Af hensyn til sikkerheden har politiet i samarbejde med lufthavnen vurderet, at det er bedst, at passagerne bliver fløjet tilbage til København, siger pressemedarbejder ved Østjyllands Politi, Jakob Christiansen, til TV2 ØSTJYLLAND.

00:30 VIDEO: Omkring klokken 18:00 fløj flyet med 70 passagerer tilbage til København. Luk video

Bomberyddere undersøger taske

De 70 mennesker har ventet i fllyveren i tre timer, fordi Østjyllands Politi fik en anmeldelse om, at der var fundet en mistænkelig genstand i lufthavnen. Anmeldelsen kom klokken 13:30, og klokken 15:30 lukkede politiet lufthavnen ned.

Der er efterfølgende blevet tilkaldt eksperter og bomberyddere, som netop nu undersøger genstanden.

- Den genstand, vi finder mistænkelig, er en taske, og den undersøger bomberydderne nu. Vi kan ikke komme nærmere ind på detaljerne af fundet, siger pressemedarbejder ved Østjyllands Politi, Jakob Christiansen, til TV2 ØSTJYLLAND.

140 personer er sendt hjem

I løbet af eftermiddagen evakuerede Østjyllands Politi de 140 passagerer og personale, der var til stede i lufthavnen.

De 140 personer blev sendt hen til en bygning et stykke fra lufthavnen. Efter at have opholdt sig der i et par timer, er de blevet sendt hjem.

- Politiet har fået oplysningerne på personerne, og de har nu fået lov til at forlade bygningen, siger Jakob Christiansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Lufthavnen er fortsat spærret, og derfor har de 140 personer ikke haft mulighed for at hente deres bil eller deres ting. De er i stedet blevet fragtet fra lufthavnen i busser.

00:45 VIDEO: Østjyllands Politi har været massivt til stede ved Aarhus Lufthavn ved Tirstrup siden klokken 13:30, og de arbejder stadig på stedet. Luk video

Lufthavnen åbner, når politiet er færdige

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at komme frem til lufthavnen på grund af politiets afspærringer.

Det betyder, at der hverken vil være flyafgange eller landinger i Aarhus Lufthavn de næste timer.

- Lufthavnen vil blive åbnet igen, så snart politiet er færdige med deres undersøgelser. Men hvornår det sker, ved vi ikke, siger Peer H. Kristensen, der er direktør i Aarhus Lufthavn, til TV2 ØSTJYLLAND.

Østjyllands politi kan fortsat ikke sige, hvornår det igen vil være muligt at komme til lufthavnen.

- Vi forventer, at bomberydderne snart er færdige med undersøgelserne af tasken, men det er uvist, hvornår afspærringerne ophører. Det afhænger af, hvad undersøgelsen af tasken viser, siger Jakob Christiansen til TV2 ØSTJYLLAND.