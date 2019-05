Nu kommer der flere sygeplejersker: - Jeg ved, hvad der venter derude

Der er risiko for, at hospitaler og kommuner kommer til at mangle sygeplejersker om få år.

Det viser en rapport, som COWI har lavet for Region Midtjylland.

Nu har VIA University College fået tilladelse til at optage 120 flere studerende om året for at afhjælpe manglen på sygeplejersker i regionen.

Læs også Hospitalsmedarbejder bryder sammen: Besparelserne giver mig søvnløse nætter

Basisbog i Sygdomslære er som oftest inden for rækkevidde, når Kathrine Westenholtz Nielsen studerer.

Det er sød musik i ørerne på sygeplejerskestuderende på 6. semester Kathrine Westenholtz Nielsen.

- Lige nu starter vi kun ét hold per semester. Vi er 45, og skolen er kæmpestor, så der er rig mulighed for, at der kunne være mange flere. Det kunne være helt vildt fedt, hvis der var flere klasser at spare med på samme årgang, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er enormt hårdt at gå hjem og vide, at man ikke gør det, man synes, man skal. Anja Laursen, kredsformand, Dansk Sygeplejeråd

Flere ind - flere ud

Det er også nødvendigt, at der kommer langt flere sygeplejersker ud på arbejdsmarkedet, lyder det fra Kathrine Westenholtz Nielsen.

- Der mangler 4000 sygeplejersker, og det kan vi ikke dække med dem, vi uddanner nu, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Der er et frafrald i alle klasser, og hvis man kunne tage endnu flere ind, vil der også kommer flere ud i den anden ende.

Læs også I dag vil mange ansatte på hospital få et rigtig kedeligt prik

00:40 På Aarhus Universitetshospital, Skejby kunne man tirsdag finde ansatte, patienter og deres pårørende hånd i hånd i en menneskekæde rundt om hospitalet. Det skete for at gøre opmærksom på situationen på det såkaldte supersygehus. Luk video

For nylig dannede flere tusinde mennesker ring om Aarhus Unvisersitetshospital, Skejby. Det skete både som et symbol på fællesskab blandt personalet - og som en protest mod de massive besparelser, hospitalet står over for.

Det hårdt pressede hospital i Skejby skal spare 150 millioner kroner i 2019. Det oprindelige tal lød på 325 millioner kroner.

02:47 Der er mange midler og stor politisk vilje på vej, hvis Socialdemokraterne kommer til magten. Sådan lyder det fra folketingskandidat Camilla Fabricius (S), der fredag aften debatterede sundhedsvæsen med folketingskandidat for Liberal Alliance Jakob Rixen. Luk video

Den hårde virkelighed venter

Besparelserne og de mange historier om sygeplejersker, der nærmest sprinter rundt for at kunne nå deres opgaver, er ikke gået Kathrine Westenholtz Nielsens næse forbi.

- Jeg ved, hvad det er, der venter derude. Vi oplever det allerede nu i praktikkerne. Det gør da, at man selvfølgelig overvejer en ekstra gang, om det nu også er det rigtige, siger Kathrine Westenholtz Nielsen.

Læs også Overlæge på AUH: - Regionsrådet trækker pinen ud

I 2025 er der stor mangel på sygeplejersker på grund af den danske demografi, lyder det fra kredsformand for Dansk Sygeplejeråd, Anja Laursen.

Ifølge Dansk Sygeplejeråd har 14 procent af de nyuddannede sygeplejesker prøvet at sygemelde sig på grund af det psykiske arbejdsmiljø. Kun 48 procent af sygeplejerskerne arbejder på fuld tid – resten er på nedsat tid.

- Man skal løbe enormt hurtigt hele tiden. Og følelsen af at man godt kan og gerne vil gøre det bedst mulige for patienterne, og så ikke kunne leve op til det, fordi der ikke er tilstrækkeligt med sygeplejersker, det er enormt hårdt, siger kredsformand for Dansk Sygeplejeråd, Anja Laursen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Hospital vil svanemærkes: Slut med overforbrug af plastik

På trods af de kradse statistikker og nyhedshistorier er Kathrine Westenholtz Nielsen - gudskelov, fristes man til at sige - stadig optimistisk omkring fremtiden. Det er dog ikke en fremtid, hun blåøjet uddanner sig frem mod.

- For mig handler det om, at finde en afdeling, hvor jeg kan se mig selv være, og være glad i det arbejde, men skal ud og udføre, og så kan man være nok så presset, men jeg tænker, at så skal det nok gå, siger hun.

Fra 1. september i år har VIA University College fået tilladelse til at optage 120 flere sygeplejerskestuderende om året.