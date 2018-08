Fisk risikerer massedød: Stresser i varme søer og åer

Lystfiskere og biologer holder vejret i det varme vejr.

Fiskene lider i både søer og åer. Tørken og varmen mindsker ilten i vandet, og det er med til at stresse fiskene så voldsomt, at de kan dø af det.

Man kan godt lugte, at der lugter af døde fisk. Jesper Blæsbjerg, Galten

I Gjern Å ved Silkeborg nærmer vandtemperaturen på 19 grader sig farlige højder.

- Lige nu er de presset på ilten. Når vandtemperaturen er 19,5 grader, så er ilten mere fattig i vandet, forklarer Torben Kristensen, der er formand for Gjern Fiskeriforening.

Har forbudt alt fiskeri

De har nu – af egen drift – forbudt alt fiskeri for at spare de stressede fisk for yderligere forfølgelse.

- Fiskene er små lige nu, så vi sætter dem ud igen, og det vil være ærgerligt, hvis en stor del af dem, dør, siger Torben Kristensen.

I Præstedam i Galten dør fiskene også af iltmangel. Foto: Privat

Hans fiskemakker Børge Erlan Jensen vil heller ikke risikerer at stresse fiskene mere end højst nødvendigt.

- Der er ikke ilt nok til dem, når de kommer i vandet igen. Med den stressfaktor, som de har været udsat for, så overlever de ikke, siger Børge Erlan Jensen.

De stressede små fisk ville ikke overleve

Fiskene i åen er lige nu små, og det har en betydning for valget af forbud.

Han håber, at der går lang tid før den næste sommer med hedebølge og tørke.

- Det er en skrækkelig tanke, hvis vi skal opleve det her hvert andet år, siger Torben Kristensen.

Døde karper lugter

Ved Præstdam i Galten bor Jesper Blæsbjerg. Han kan også der følge med i, hvordan fiskene dør af iltmangel i dammen udenfor hans hus.

- Man kan godt lugte, at der lugter af døde fisk. Der er stadigvæk levende karper, jeg tror det er, de små, siger han og fortsætter:

Vandet i dammen er næsten halveret, og Jesper Blæsbjerg tror, at det kun er de mindre fisk som overlever.