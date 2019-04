Firma har bandlyst fortidens barske produkter - men WC-rensen skal stadig have farve

- Da jeg som ung kom ind i firmaet, blandede vi selv produkterne ude i baglokalet, da var der "guf" i dem, fortæller direktør Kim Kjær Jørgensen fra Toprent i Stilling.

Det var for 30 år siden, hvor man ikke havde meget viden om, at de produkter, som skulle gøre verden renere, samtidig forurenede planeten.

Kim Kjær Jørgensen har overtaget Toprent efter sine forældre, og i deres tid skulle man som medarbejder være hårdfør:

- Vi solgte noget stenpolitur til stenhuggere, som vi sad og tappede ud af metalbøtter. Vi sad med blæsere på, og det kan da have ramt op i de små, grå hjerneceller. Det er vi ikke stolte af i dag, men dengang tænkte man ikke på det, for man vidste det ikke, husker Kim Kjær Jørgensen tilbage og tilføjer:

- Men det var godt til sten- og skifergulve.

Moderne rengøringsmidler er med mindre farve og parfume og skal bruges i mindre doseringer.

WC rens skal have farve

Fortidens barske produkter er helt bandlyste i dag, hvor der er meget mindre i kemi i flaskerne. Men helt undvære farve og parfume kan man dog ikke alle steder:

- En WC-rens skal have en farve, ellers kan man jo ikke se, hvor meget man hælder i toilettet. Og hvis der ikke er lidt parfume i, så det dufter rent, så vil folk jo ikke betale for rengøringen, for så ved de jo ikke, om der er gjort rent, forklarer Kim Kjær Jørgensen, der dog også sælger helt parfumefri varer.

Man kommer nemt til at bruge alt for meget sæbe, hvis man bruger den rundhåndede sjatmetode ned i gulvspanden. Derfor er der doseringsanordninger på mange af Toprents flasker.

Mindre doser

Også når det gælder doseringerne, er der sket en udvikling, de skal være meget mindre, for nu er sæberne meget mere koncentrerede.

- Dengang blandede vi produkterne i forholdet 1:100, nu er det 1:1000, forklarer Kim Kjær Jørgensen.

Den gamle gulvskrubbe og gulvklud er død for mange år siden i professionel rengøring Kim Kjær Jørgensen, direktør hos Toprent i Stilling

Salgschef Tommy Nielsen fortæller, at flere af Toprents kunder er glade for, at der ikke mere er så meget vand i sæberne:

- Det er godt for klimaet, at der ikke skal transporteres så meget vand på landevejene. Det kan i stedet blive tilført på rengøringsstedet, siger han.

- Flere kunder ønsker også af hensyn til CO2-udledningen at få varer leveret to gange om måneden, hvor de måske før fik leveret flere gange om ugen, forklarer Tommy Nielsen.

Salgsdirektør Tommy Nielsen viser en ny gulvmaskine, der kun bruger meget lidt vaskemiddel og meget lidt vand. Kim Kjær Jørgensen viser bæredygtigt engangsservice lavet af majs og sukker.

Majs, sukker og palmeblade i stedet for plastik

Engangsartikler og sugerør af plastik er også bandlyst, så Toprent er klar med nye materialer:

- Hoteller og restaurationer efterspørger bæredygtige produkter. Faktisk er der kommet et boost over efteråret på bæredygtige produkter, fortæller Kim Kjær Jørgensen, der kan præsentere bægre, fadølsglas og sugerør lavet af sukker, palmeblade og majsstivelse.

- Vi lytter, og vi er i gang med at kigge på verdensmålene, fastslår han.

Toprent lå i de første år i Viby, men flyttede senere til Stilling nord for Skanderborg.

Toprent sælger rengøringsmidler til professionel rengøring til det offentlige og til hoteller og restaurationer.

Toprents sæber er med til at forebygge smitsomme sygdomme, samtidig er mindre rengøringsmiddel i gulvspanden med til at reducere forurening. Begge ting kommer ind under verdensmål nr. 3.