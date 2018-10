Fantastiske fællesskaber: Send Forlev Spejdercenter til tops

Konkurrencen om at vinde 100.000 kroner og titlen om årets mest Fantastiske Fællesskab er rykket nærmere.

Du kan være med til at afgøre, hvem der skal vinde. Du kan stemme på din favorit – og hjælpe med sende vores egen Forlev Spejdercenter helt til tops.

- Det føles bare helt vildt godt. Vi er så stolte af, at så mange har bakket op, fortalte Anne Sofie Hemdorff fra Forlev Spejdercenter, da de vandt prisen for Østjyllands mest Fantastiske Fælleskab.

Herunder kan du se Forlev Spejdercenters præsentationsvideo:

Centret ledes af unge mennesker, som skaber arrangementer og aktiviteter primært for børn og unge.

- Pengene skal bruges til at gøre vores center endnu federe. Så det er federe at være hernede for vores spejdere, siger Anne Sofie Hemdorff fra Forlev Spejdercenter.

Fra mandag den 15. oktober kan du se alle otte landsfinalister og finde deres SMS-koder her.

Afstemningen foregår frem til lørdag den 3. november, hvor de otte TV 2-regioner viser det store finaleshow.

Der var stor glæde hos Forlev Spejdercenter, da det blev afsløret, at de er Østjyllands mest Fantastiske Fællesskab.

