Familier med småbørn søges: Skal teste ny vaccine mod meningitis

Har du et barn, som er mellem 12-23 måneder, og kunne du tænke dig at hjælpe tusindvis af mennesker fremadrettet?

Så kan du melde dit barn til som testperson af en helt ny vaccine mod en smitsom form for meningitis.

Aarhus Universitetshospital deltager nemlig i et internationalt forskningsprojekt om udvikling af den nye vaccine, og her skal de varetage tests af i alt 50 småbørn.

- De helt små er sammen med teenagere i øget risiko for at få meningokok-sygdomme, og derfor er det værdifuldt at undersøge effektiviteten af vaccinen på små børn. Hyppigheden af sygdommen er ikke ret høj, men for de få, der bliver ramt, er den meget alvorlig, siger Mette Holm, der er overlæge på Aarhus Universitetshospitals afdeling for Børn og Unge, til TV2 ØSTJYLLAND.

Hvert år rammes cirka 40 danskere af den smitsomme form for meningitis, og det er ofte børn og unge.

Vaccinen er rettet mod bakterier kaldet meningokokker, der kan forårsage alvorlig infektion ved spredning til blodet eller til hjernehinderne. Infektioner der i værste fald kan være dødelige, selvom der behandles med antibiotika.

Der kan bære bivirkninger

Den nye vaccine er allerede afprøvet internationalt på 7.000 personer i alle aldre. 1.500 af dem er børn i alderen 12 – 23 måneder.

Ifølge overlægen på afdelingen Børn og Unge, skal man som forældre ikke være bekymret for at lade sit barn teste, selvom der kan være mulighed for bivirkninger.

- Jeg kan godt forstå overvejelser om, om man vil lade sit barn stikke, for man skal have taget to blodprøver. Men vaccinen er allerede testet på 1.500 børn, og her har bivirkningerne været de samme bivirkninger som ved andre almindelige vaccinationer. Nogle får hævelse, blive røde og ømme, der hvor de stikkes, og man kan også få feber, siger Mette Holm til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun understreger også, at forsøget er godkendt af den nationale videnskabsetiske komite og lægemiddelstyrelsen.

- Det er rigtig svært at få godkend vacciner til børn af lægemiddelstyrelsen, så det siger rigtig meget, at forsøget er godkendt, siger Mette Holm.

Fakta om meningitis Meningitis er en betændelse i de bløde hinder, der ligger rundt om hjernen. Betændelsen kan skyldes enten virus eller bakterier. I halvdelen af tilfældene skyldes betændelsen virus.



De klassiske symptomer på meningitis er feber, hovedpine, kvalme, opkastninger og et mørkerødt udslæt på huden.



Meningokoksygdom er en samlebetegnelse for meningitis og blodforgiftning (bakterier i blodet) med meningokokker.



Der vaccineres ikke mod meningokoksygdom i det danske børnevaccinationsprogram.



Ifølge Statens Seruminstitut er der i 2017 registreret 39 tilfælde af invasiv meningokoksygdom (MS). Der blev registreret mén hos otte patienter, mens fire døde som følge af MS, heraf tre yngre personer. Kilde: Statens Serum Institut

God til familier der rejser

Aarhus Universitetshospital sender breve via E-boks ud til alle familier, der er i målgruppen i Region Midt.

Overlægen forventer, at det især er børnefamilier, som ofte rejser til andre lande, hvor sygdommene er mere udbredt, som har lyst til at medvirke.

- Hvis man rejser meget, er man i større risiko for at få meningokok-sygdomme, så jeg tror, det er sådanne familier, der vil henvende sig, siger Mette Holm til TV2 ØSTJYLLAND.

Hviis man er interesseret og ikke har modtaget informationer, kan man ringe til projektsygeplejersken på 24 77 79 95.

To stik og en telefonsamtale

For at kunne deltage er det vigtigt, at barnet ikke har fået en vaccine inden for de seneste 30 dage, for så kan vaccinen blande sig med andre vacciner i kroppen.

Deltagelse i forsøget indebærer to besøg på Aarhus Universitetshospital og en telefonsamtale. Besøgene foregår på udvalgte datoer, som man kan vælge imellem.

Ved første besøg undersøges barnet af en børnelæge, får taget en blodprøve og bliver vaccineret. Otte dage efter vil forældrene blive ringet op og spurgt om reaktioner på vaccinen.

Ved det andet besøg en måned efter får barnet taget endnu en blodprøve, og forsøget er slut.

Alle børn modtager en aktiv vaccine mod meningokokker, men vaccinen dækker ikke de samme undergrupper af bakterien. Af blodprøven vil det så fremgå, om vaccinationen får kroppen til at danne antistoffer mod den smitsomme meningokok-bakterie.