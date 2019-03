Fætter BR åbner den første butik i Østjylland på fredag

Mandag åbner den første Fætter BR-butik i København, men østjyderne må vente lidt endnu, før de kan løbe ind ad døren hos legetøjskæden.

Først fredag klokken 12 åbner Salling Group deres Fætter BR-butik i Bruuns Galleri.

Læs også Salling køber Fætter BR

Det fortæller Charlotte From, der er chef for Fætter BR-kæden.

- Der kommer til at være sjov og ballade. Vores maskot kommer forbi, og så skal vi også have klippet en rød snor over, inden der bliver åbnet ind til de gode tilbud, siger hun.

Der var lang kø, da Fætter BR i Bruuns Galleri inviterede til konkurssalg tilbage i december.

I alt kommer kæden til at åbne fem butikker i løbet af denne uge.

Ligner sig selv

Fætter BR-kæden måtte efter et skuffende julesalg dreje nøglen om, men så kom Salling Group til undsætningen og købte ikonet med den glade garder.

Siden da er det blevet præsenteret, at 26 butikker igen vil åbne rundt omkring i landet.

Vi vil meget gerne have mange af de tidligere medarbejdere med på den nye rejse. Camilla From, chef for Fætter BR-kæden

Men på trods af den midlertidige lukning af butikkerne, så er det ikke en legetøjssoldat, der har fået en ansigtsløftning, der kommer til at møde forbrugerne.

- Butikken i Bruuns Galleri ligner meget den butik, der lukkede. Det var en rigtig fin butik, som lå der i forvejen, så den har ikke krævet meget renovering. Men der vil selvfølgelig være noget nyt personale i butikken, lyder det fra Camila From.

300 arbejdspladser

Tidligere har Charlotte From fortalt, at der var brug for 300 medarbejdere, før alle butikkerne kunne åbne.

Dengang fortalte hun også, at der ingen garanti var for, at tidligere medarbejdere kunne beholde deres job.

01:39 For en måned siden fortalte Charlotte From om fremtidsplanerne for Fætter BR-butikkerne. Det interview kan du høre her. Luk video

Alligevel kan hun se en klar tendens i, at det er de tidligere ansatte, som er blevet genansat i butikkerne.

- Det er mange af de samme folk. Butikschefen i Bruuns Galleri er for eksempel den samme, som før vi lukkede. Vi vil meget gerne have mange af de tidligere medarbejdere med på den nye rejse. De har et stort kendskab til tingene og er meget passionerede. Den viden vil vi naturligvis meget gerne gøre brug af, siger hun.

Salling Group ejer også Salling Stormagasiner og kæderne Føtex, Netto og Bilka.