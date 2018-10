Færre mennesker læser - østjysk bibliotek tager affære

Netflix, YouTube, PlayStation, Instagram, Snapchat og Facebook. Listen over tidsrøvere er lang. Og måske er nogle af dem også grunden til, at færre danskere kaster sig over skønlitteraturen, når benene bliver svinget op i sofaen efter en lang dag på job eller i skole.

Antallet af danskere, der læser skønlitteratur ugentligt eller hyppigere, er nemlig faldet med hele otte procent siden 2010. Og det er især de unge, læseflokken har mistet.

Læs også Frivillige har skabt en lydavis til svagtseende og blinde

Men heldigvis er der også dem, der stadigvæk godt kan se merværdien i bøgerne i forhold til de andre tidsrøvere.

Det er en hel anden verden. Du kan komme alle steder hen på en anden måde, end du kan med en film. Sofie Hedegaard Jensen, 15 år, Vorup

- Det er en hel anden verden. Du kan komme alle steder hen på en anden måde, end du kan med en film, siger 15-årige Sofie Hedegaard Jensen fra Vorup til TV2 ØSTJYLLAND, da vi møder hende på Randers Bibliotek.

Læsning i fællesskab

Sofie Hedegaard Jensen er en af de 21 unge i alderen 13-20 år, som i nat skal overnatte på Randers Bibliotek.

- Det er hyggeligere at sidde sammen og læse med nogen. Det er ikke fordi, vi snakker sammen eller sådan, men det er kedelig bare at sidde derhjemme på værelset og læse i flere timer i træk, fortæller Sofie Hedegaard Jensen.

Sofie Hedegaard Jensen dybt begravet i bøgerne.

Hun deltager nemlig i bibliotekets tilbagevendende begivenhed 'Readathon'- et 24 timers læse-maraton, som startede i formiddags klokken 12.

- Det går rimelig godt, synes jeg. Jeg er ikke nået så langt, fordi jeg ikke læser så hurtigt, siger Sofie Hedegaard Jensen.

Læs også Læsning efter skoletid virker for Laura og Anne Sofie: - Jeg læser hurtigere nu

Hun var ved godt mod, da vi tidligere idag snakkede med hende, men hun havde da også en klar strategi, hvis læselysten skulle dale i løbet af de 24 timer.

- Det er at læse, indtil jeg bliver rigtig træt og så lige lave noget andet – måske gå rundt på biblioteket - og så læse lidt mere og så sove, forklarer hun.

Vil gerne inspirere til mere læsning

'Readathon' er et internationalt fænomen, der har været brugt verden over af skoler og læsegrupper. Men i 2015 greb Randers Bibliotek idéen og introducerede begrebet i Danmark, fortæller Pernille Thoustrup Jensen, Bibliotekar, Randers Bibliotek.

- Vi afholder det for at skabe et læsefællesskab, hvor man kan læse på en anderledes måde og sammen med andre. Og så vil vi selvfølgelig gerne inspirere til at gøre læsning til noget sjovere.

Vi ved jo, at sociale medier stjæler rigtig meget af de unge menneskers tid, så det kunne være fedt, hvis vi kunne være med til at få læselysten op igen. Pernille Thoustrup Jensen, Bibliotekar, Randers Bibliotek

Pernille Thoustrup Jensen vedkender nemlig, at der er kommet mange ting til, som konkurrerer med læsningen, når det gælder de unges opmærksomhed i dag.

- Vi ved jo, at sociale medier stjæler rigtig meget af de unge menneskers tid, så det kunne være fedt, hvis vi kunne være med til at få læselysten op igen, siger hun.

Der bliver ikke snakket meget, men til gengæld bliver der hygget alle 24 timer, som arrangementet varer.