Essex Park, AutoC Park og BioNutria Park - nu skifter stadion formentlig navn igen

Randers Stadion har gennem tiden haft flere mere eller mindre atypiske navne. I 2006 skiftede det navn til Essex Park Randers, og i 2011 købte AutoC så rettighederne, så stadion skulle hedde AutoC Park Randers. Siden 2015 har det så heddet BioNutria Park Randers.

Hvis de sidste detaljer falder på plads, kommer stadion fremover til at se sådan ud. Navnet bliver ifølge illustrationen Cepheus Park Randers. Foto: Randers Kommune

Nu skifter stadion efter alt at dømme navn igen. Sagen var på dagsordenen på byrådsmøde mandag aften, hvor politikerne skulle tage stilling til, om man ville dispensere for kommunens nyligt vedtagne regler om størrelsen på blandt andet facadeskilte. Efter stor debat blev det vedtaget at dispensere. Fremover vil navnet formentlig blive Cepheus Park Randers.

Jeg synes faktisk, det er rimeligt grotesk. Frida Valbjørn Christensen, Enhedslisten

- Når det her er imod vores skiltepolitik, og der pludselig er nogen, der kan få dispensation, og det endda er nogen i sådan en liga, så lugter det lidt af, at hvis man har en masse penge, kan man bare komme og få dispensation alligevel. Jeg synes faktisk, det er rimeligt grotesk, sagde Frida Valbjørn Christensen (Enhl.), på byrådsmødet.

Borgmester, Torben Hansen (S), afviste dog hurtigt, at der var noget, der lugtede.

- Man bliver en anelse træt, når man bliver skudt sådan noget i skoene, sagde han.

Rygrad som kakaomælk

Også Kasper Fuhr Christensen (Velfærdslisten) kom med hård kritik af ønsket om en dispensation og mente, at byrådet har "rygrad som kakaomælk."

- I virkeligheden virker det til grin, at man bruger al den tid på den her proces, og ved førstkommende mulighed går man ind og dispenserer, for nu kommer der nogen, der er rige nok til, at man vil give dem en tilladelse.

Fra 2006 til 2011 havde Essex navnesponsoratet til stadion.

Alligevel valgte 26 at stemme for, tre stemte imod og to undlod at stemme. Beboerlisten, Velfærdslisten og Enhedslisten stemte imod. De to socialdemokrater Ellen Petersen og Karen Lagoni undlod at stemme.

Randers FC har endnu ikke offentliggjort den nye sponsor, men med vedtagelsen mandag aften tyder det på, at det snart er på vej.