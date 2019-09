Endnu en bilbrand finder sted i plaget område

Østjyllands Politi måtte endnu en gang samarbejde med brandvæsenet om at slukke en bilbrand i Aarhus V.

- Der var en brand klokken 04.44. Det er en bil, der brænder ud i Trillegården, og en beboer ser det så og ringer og anmelder det, siger Morten Bang Rasmussen, der er vagtchef hos Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

Brandvæsenet får slukket branden, og der var ingen personer i fare. Nu skal vi have efterforsket hændelsen derude. Morten Bang Rasmussen, vagtchef, Østjyllands Politi

Den kedelige episode er en del af en kedelig tendens. Det er nemlig sket flere gange i løbet af ugen, at en bil i området har stået i flammer.

00:21 VIDEO: Også i torsdag brændte en bil i det vestlige Aarhus. Branden her skete på Gudrunsvej i Brabrand. Video: Per Øxenholt - øxenholt foto Luk video

I den seneste uge har der været bilbrande i det vestlige Aarhus både natten til søndag, sent mandag aften samt torsdag, hvor politi og brandvæsen alle tre gange har måtte rykke ud og forsøge at holde flammerne og skaderne under kontrol.

Brandvæsenet fik branden under kontrol, men bilen nåede at brænde godt ned. Foto: Christian Dahlerup

- Brandvæsenet får slukket branden, og der var ingen personer i fare. Nu skal vi have efterforsket hændelsen derude, siger vagtchefen.

Det er endnu uvist, hvordan branden er opstået