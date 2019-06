Eksklusive badehuse indviet i ny bydel - også domkirken flytter ind

Højt til loftet, en prædikestol og en døbefont er ofte nogle af de ting, der kendetegner en kirke.

Men i Aarhus Domkirke flytter man nu en del af kirkens funktion ind i to nye badehuse på Aarhus Ø, der er en del af et nyt projekt med arkitekten Bjarke Ingels i front.

Vi prøver at skabe et uformelt rum, hvor man kan møde kirken på en anden måde Shahla Angela Sadaghiani, kulturkoordinator, Aarhus Domkirke

Mandag bød den verdenskendte arkitekt velkommen, da rækken af nye badehuse blev indviet som del af byggeriet AArhus ved bassin 7 på Aarhus Ø.

- I dag åbner vi vores første domkirke. Det er måske verdens mindste domkirke, siger Bjarke Ingels i en tale.

For Aarhus Domsogn selv er målet at imødekomme beboerne i den nye bydel, hvor 10-12.000 mennesker med tiden ventes at bosætte sig.

- Vi er et sogn, der vokser helt kolossalt. Vi skal ud og lave relationer og forbindelser til dem, der bor i bydelen, siger Henrik Grøndal Lund, der er sognepræst i Aarhus Domkirke.

Arkitekten Bjarke Ingels holdt tale for de fremmødte ved dagens indvielse.

Et uformelt kirkerum

Som et supplement skal Aarhus Domkirkes nye lokaler ved havet blandt andet danne rammerne for samtalesaloner og alternative gudstjenester.

- Vi oplever, at der kommer rigtig mange fra Aarhus Ø, der gerne vil i dialog med kirken. Vi prøver at skabe et uformelt rum, hvor man kan møde kirken på en anden måde, siger kulturkoordinator i Aarhus Domkirke Shahla Angela Sadaghiani.

Ud over Aarhus Domkirke skal badehusene blandt andet også huse Teatret Gruppe 38.

De små fritliggende badehuse er skabt for at give bydelen nyt liv, og de er alle blevet solgt til udvalgte købere med gode ideer. Disse købere forpligter sig samtidig til hver især at lave minimum 10 årlige arrangementer.

Planen er, at også Bjarke Ingels Group's åbner en mindre tegnestue i et af badehusene.