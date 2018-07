Efter længere tids jagt: Nu har Silkeborg hentet en angriber

Hele sommeren har Silkeborg IF og manager Peter Sørensen været på jagt efter en forstærkning til det forreste geled. Den er nu kommet.

Og det er den i form af den 25-årige svenske angriber Shkodran Maholli. Han er købt fri af sin kontrakt i Allsvenskan-klubben Sirius.

- Vores jagt på en angriber bragte os til Sverige, hvor vi gennem gode kontakter blev gjort opmærksom på Shkodran Maholli. En fysisk stærk angriber, der både er god i hovedspillet og har et godt spark med venstrebenet. I sine kampe for IK Sirius har han vist, at han både har næse for selv at opsøge chancerne og også sætte sine holdkammerater op til afslutninger, siger SIF-manager Peter Sørensen i en pressemeddelelse.

Vil lade venstrebenet tale

Den nye angriber har spillet 26 kampe og scoret seks mål for Sirius. Shkodran Maholli er vokset op i Halmstad, hvor han fik sin fodboldopdragelse og spillede ungdomsfodbold. Siden hen fik han også her debut på seniorplan.

Før i tiden i Sirius har angriberen også haft et kort ophold i BK Häcken, inden han altså nu drager til Danmark.

Silkeborg IF er en rigtig professionel klub med gode faciliteter. Stadionet ser næsten magisk ud, så det glæder jeg mig til at prøve. Shkodran Maholli, ny Silkeborg-angriber

- Jeg er rigtig glad. Jeg glæder mig til at være med på rejsen tilbage mod Superligaen. Silkeborg IF er en rigtig professionel klub med gode faciliteter. Stadionet ser næsten magisk ud, så det glæder jeg mig til at prøve, siger Shkodran Maholli, som er mindre snakkesalig om egne evner:

- Jeg foretrækker at lade venstrebenet tale.

Allerede søndag, når Silkeborg i premieren i 1. division møder Thisted FC, kan den nye angriber få debut. Han træner med sine nye holdkammerater for første gang fredag.