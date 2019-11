Efter 20 år: Fregatten Jylland lyst op som i gamle dage

Fregatten Jylland var engang klædt i julelys fra top til tå, når den tid på året nærmede sig. Men stormen i 1999 ødelagde så mange lamper, at den kun i ganske begrænset omfang har været iklædt lyskæder fra slutningen af november.

Læs også Firma genanvender vores brugte bildæk: - Vi går hele vejen for miljøet

Nu vender fregatten tilbage til sine gyldne dage: I dag bliver den igen fuldstændig lyst op med lyskæder.

Jeg håber, at det kan være med til at skabe opmærksomhed omkring Fregatten som besøgsmål. Men også for byen. Fregatten er blevet et vartegn for Ebeltoft. Karin Buhl Slæggerup, direktør, Fregatten Jylland

- Mange i byen talte om, hvor fantastisk det var, da der var lys i Fregatten. Så jeg talte med vores rigger og håndværker, Hans, og spurgte ham, om det kunne lade sig gøre. Så har han lidt gået i det skjulte og forberedt det, siger Karin Buhl Slæggerup, der er direktør for Fregatten Jylland.

Det i forvejen flotte skib er nu også i julestemning. Og det får både børn og voksne til at spærre øjnene op. Foto: Sonnich Jensen

Hjælp med budgettet

Men efter at have undersøgt sagen, fandt de ud af, at det ville koste omkring 50.000 kroner at få skibet fuldt lyst op. Og det er mere, end deres budget kunne holde til. Direktøren måtte derfor søge hjælp til at få juleønsket opfyldt.

- Jeg ved, at Sparekassen Kronjylland har en gavefond, og så foreslog jeg dem idéen. Og de synes, det lød som en god idé, fordi de kunne huske det fra dengang. Så skrev jeg en ansøgning, og så ringede de nogle uger efter, og at det ville de gerne, siger Karin Buhl Slæggerup til TV2 ØSTJYLLAND.

Fregatten Jylland lyser nu godt og grundigt op i juletiden. Foto: Sonnich Jensen

Fregatten Jylland har i mange år trukket turister til fen sydlige del af Jyllands Næse, men selvom skibet er godt besøgt, er der ingen grund til at hvile på laurbærrene.

Læs også VIDEO: Mange er nok trætte af regnen - men Jakob og Adam nyder godt af den

- Jeg håber, at det kan være med til at skabe opmærksomhed omkring Fregatten som besøgsmål. Men også for byen. Fregatten er blevet et vartegn for Ebeltoft, så betyder meget for en by som Ebeltoft, som også har brug for, at folk besøger, siger direktøren.

I år er det 159 år siden, at skibet blev søsat.