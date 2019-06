Dyrevenner advarer: Flyt bålet, så du ikke sætter ild til et pindsvin

Pindsvin elsker at putte sig i store bunker af grene og blade, og når de blev bange putter de sig endnu mere.

Det betyder, at pindsvin hvert år bliver brændt levende i bål til Sankt Hans.

Når pindsvin bliver bange, så ruller de sig sammen. Derfor løber de heller ikke ud af et brændende bål. Desa Desancic, bestyrelsesmedlem hos Pindsvinevennerne i Danmark

Derfor kommer organisationen Pindsvinevennerne i Danmark, der har kontor i Aarhus, med en opfordring.

- Det er vores erfaring, at der bliver indleveret pindsvin med brandsår hvert år. Derfor er det vigtigt, at bålet bliver flyttet to til tre meter på dagen, hvor det skal tændes. Endnu bedre er det, hvis bålet først bliver bygget på selve dagen, siger Desa Desancic, der er bestyrelsesmedlem i foreningen.

Traditonerne skal holdes i hævd

Det er ikke nok at råbe af bålet, før det skal tændes. Det får nemlig ikke pindsvinene til at komme ud af deres skjul, fortæller Desa Desancic.

- Når pindsvin bliver bange, så ruller de sig sammen. Derfor løber de heller ikke ud af et brændende bål, siger hun og fortsætter.

Læs også Lille pindsvin var døden nær - så kom Dorthe med paletkniven

- Og de er meget svære at få øje på, hvis du ikke flytter bålet. De camouflerer sig godt og går meget let i ét med bålet.

00:45 VIDEO: Sidste år blev mange pindsvin skånet, fordi det var så tørt ved Sankt Hans, at der ikke måtte laves bål. Video: Kim Haugaard - Scanpix Luk video

Alligevel mener hun ikke, at det er en god idé at skrotte bålet til Sankt Hans Aften.

- Det er en smuk tradition, og vi skal bevare den. Men lav bålet på selve dagen. Det tager mest hensyn til dyrelivet. Selvom det er besværligt, så er det besværet værd, lyder opfordringen.