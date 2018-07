Du må heller ikke brænde af, selvom det begynder at regne

Det er begyndt at regne i flere dele af landet, og DMI lover lokale byger med torden i Østjylland tirsdag aften.

Det har fået mange mennesker til at ringe eller skrive til beredskabet for at høre, om de nu må brænde noget af.

Vi har absolut kun intentioner om at lave mindst muligt besvær for folks sommerhygge. Bjarne Nigaard, sekretariatschef, Danske Beredskaber

Svaret er nej. Beredskabet slår nu fast, at der fortsat gælder afbrændingsforbud i hele landet.

- Helt generelt må vi sige, at den nuværende mængde af regn ikke er nok til, at der vil ske ændringer. Og vi kan heller ikke svare på, hvor mange millimeter regn der skal til, for det kommer helt an på de lokale forhold, og på den periode regnen falder over, siger sekretariatschef Bjarne Nigaard fra Danske Beredskaber i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Et hurtigt skybrud med 30 millimeter vand vil fx blot ’prelle af’ på den hårde tørre jordoverflade, mens fem dage med stabil regn måske vil gøre mere gavn i relation til brandfaren.

Vi må respektere regler

Bjarne Nigaard lover, beredskabet vil lempe reglerne for afbrænding så snart, det er er muligt, og han opfordrer til, at man følger med på det lokale beredskabs hjemmeside.

- Vores dygtige folk rundt i landet holder løbende øje med udviklingen, og vi har absolut kun intentioner om at lave mindst muligt besvær for folks sommerhygge. Men indtil der sker ændringer i afbrændingsreguleringerne, så er det altså fortsat utroligt vigtigt at respektere reglerne, siger sekretariatschef Bjarne Nigaard.

Han påpeger, at jorden er mere tør, end mange tror, og at der skal stadig utrolig lidt til, før en naturbrand begynder.