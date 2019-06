Drop fordommene - her har elcyklerne wow-faktor

”On a mission for zero emissions”. Budskabet er klart, når man træder ind i Biomega’s showroom i Silkeborg.

Butikken ligger i forlængelse af fabrikken, hvor firmaet laver cykler, der sælges til hele verden.

Cyklerne er elektriske og et led i en større strategi, der handler om at ændre verden. For ved at ændre vores måde at transportere os på, så kan deres drøm om at udlede mindre CO2 blive til virkelighed. Vi skal alle droppe bilen, og skifte den ud med en elcykel.

- Det handler om at skabe produkter, som folk gider bruge, siger Kenneth Dalsgaard, der er administrerende direktør i Biomega.

Firmaet startede tilbage i 1998 - dengang var fokus på almindelige ikke-elektriske cykler. Målet var at få cyklerne til at dominere i byerne.

For at vi kan få bilerne ud af byerne og skabt nogle rene byer, så kræver det, at vi kan lave cykler, som er lige så komfortable. Kenneth Dalsgaard, administrerende direktør, Biomega

Men siden 2013, hvor der også kom ny ejer fra Hongkong, har fokus være på de elektriske cykler. I dag har de 27 ansatte, og missionen er stadig den samme: Ud af bilen og op på sadlen!

- Nu lyder det lidt helligt, at det er vores mission. Men det er vores mål, og det er den måde, vi tilgår udviklingen af vores cykler på, siger Kenneth Dalsgaard.

Der arbejdes med ambitiøse fremtidsplaner hos cykelproducenten Biomega.

Ifølge Steffen Max Høgh, som blandt andet er mand bag podcasten Bæredygtig Business, bliver bilerne slet ikke brugt nok i forhold til, hvor mange ressourcer og penge, vi bruger på dem.

- Der er tal, der tyder på, at bilerne kun bliver brugt 12 procent af tiden. Og det er klart, at der er et stort materialeforbrug, der er forbundet ved at producere sådan en bil. Så når der bliver lavet gode solide elcykler, som man kan bruge som et alternativ til bilen, så er det klart, at det batter i CO2-regnskabet, siger Steffen Max Høgh.

En fed cykel, alle vil have

Ideen er at lave fede elektriske cykler, som man har lyst til at købe og lyst til at eje. Akkurat som en lækker designerstol eller en ny smart bil, så er det wow-faktoren kombineret med kvalitet, der skal drive lysten.

Det tohjulede alternativ til den dejlige diesel-flyder skal nemlig være bedre for at få os alle sammen over på den klimavenlige løsning. På samme måde handler det om, at cyklerne skal være af bedste kvalitet. For hvis bilen skal skiftes ud, så skal cyklen bare være bedre.

- For at vi kan få bilerne ud af byerne og skabt nogle rene byer, så kræver det, at vi kan lave cykler, som er lige så komfortable, der ikke går i stykker og som folk syntes er sjove at køre på. Det hjælper ikke noget for miljøet, hvis der er få bilejere, der køber en elcykel, men ikke bruger den, siger han.

Biomegas slogan.

Biomega mener nemlig, at vi skal se det hele i et større perspektiv – en cykel med et lille batteri vil altid være bedre, end den store dieselhakker.

- Batterierne i sig selv er ikke bæredygtige. Men det er dét, som det lille batteri erstatter, der er bæredygtigt. Og det kræver ikke den store beregning at finde ud af, at en bil kræver langt flere ressourcer at bygge end en cykel, siger Kenneth Dalsgaard.

Fremtiden: Fra to til fire hjul

Fremtiden for Biomega handler dog ikke kun om de tohjulede. De er nemlig i fuld gang med at udvikle deres næste produkt, der bliver en elbil.

- Det er en billig elbil, der er bygget til at køre i byerne. Den er lille, smal og har nem indstigning. Den skal udfylde det behov, som for eksempel større familier har i byerne, hvor cyklen ikke er tilstrækelig, siger den administrerende direktør.

Chassiset af SIN, der kommer til athave en rækkevidde på op til 160 kilometer.

Elbilen SIN kombinerer tankegangen fra cyklerne med bilens komfort. Bilen er lige nu under udvikling i Tyskland. Den forventes at gå i produktion i 2021. Den lille simple elbil vil veje under et ton, og rækkevidden vil ligge på omkring 160 kilometer.

Prisen skal være helt i bund. Målet er blot 75.000 kroner.

Skal vi redde verden, begynder det med en person ad gangen, en by ad gangen. Kenneth Dalsgaard, administrerende direktør i Biomega

- Skal vi redde verden, begynder det med en person ad gangen, en by ad gangen. Det er vores tilgang og vores mål for fremtiden, siger Kenneth Dalsgaard.