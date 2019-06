Drenge på uheldig bådtur - brandvæsnet rykkede ud

Det går formentlig et stykke tid, inden tre drenge i 15-16-års-alderen igen vover sig ud på Ebeltoft Vig - i hvert fald midt om natten.

Ifølge Østjyllands Politi begav de tre teenagere sig natten til onsdag ud på et lidt uigennemtænkt natligt eventyr.

Læs også Valgfesten er i gang - alle valgsteder er nu åbne

Drengene havde været på stranden i Ebeltoft, da de så en båd i vandet, som de tænkte kunne være sjov at stage en tur i.

Efter lidt stagen rundt kom de dog pludseligt for langt ud på vandet til, at de kunne styre båden.

Sprang i vandet

De tre drenge opgav på et tidspunkt at få båden tilbage til bredden, og derfor sprang de i vandet for at svømme ind til land. Én af drengene måtte dog give op og vendte derfor tilbage til båden, hvor han ringede til alarmcentralen. På det tidspunkt var klokken 01.44.

Brandvæsnet sendte straks mandskab til stranden, og her fandt brandfolkene de to drenge, der var svømmet i land. Den tredje dreng blev reddet i land fra båden.

Læs også Ikonisk kendishus til salg - er Aarhus' dyreste på markedet

Båden blev sat på plads, og drengenes forældre blev kontaktet. Alle slap uskadt fra episoden, oplyser Østjyllands Politi i sin døgnrapport.